Saveta Bogdan tună și fulgeră! Replică acidă pentru o colegă de breaslă: ”Nu te pune cu mine că fac audienţă mai mare”

Saveta Bogdan tună și fulgeră! Artista i-a transmis un mesaj acid unei colege de breaslă cu care are un conflict.

Saveta Bogdan este foc și pară! O colegă de breaslă i-a reproșat artistei că are prea multe apariții la televizor, dar și că are prea multe cântări. Saveta Bogdan n-a stat pe gânduri și i-a transmis un mesaj colegei, în stilu-i caracteristic. (CITEȘTE ȘI: CELEBRA SAVETA BOGDAN NE-A VORBIT ÎN PREMIERĂ DESPRE ”ÎNTÂLNIRILE” CU IISUS ȘI FECIOARA MARIA: ”PLÂNGEAM ȘI DEODATĂ…”)

„Nici la 20 de ani nu am avut atâtea cântări. Şi să mai ştiţi ceva, dragile mele care mai cocotiţi pe acolo. Colegii noştri de branşă fac asta, dar sunt şi colegi care sunt extraordinari de drăguţi. Şi sunt unii colegi care spun că de ce o tot invitaţi pe baba asta. Bă, sunt o babă frumoasă. Una dintre cele care a zis face parte dintre cei care cântă altă zonă, eu cânt Ardealul. Şi are ce are cu mine. Draga mea, nu vrea să-ţi dau numele, să ştii că este loc pentru toată lumea şi pentru tine şi pentru mine. Şi nu te pune cu mine că fac audienţă mai mare faţă de tine”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.

La 73 de ani, Saveta Bogdan iubește cu foc

Saveta Bogdan este o femeie plină de viață și mereu cu zâmbetul pe buze. În ciuda greutăților prin care a trecut, de-a lungul vieții, interpreta de muzică populară nu s-a lăsat afectată și a găsit putere să treacă peste orice obstacol. Iar acum, la 73 de ani, după două căsnicii eșutae, artista iubește din nou! În ciuda faptului că este trecută de prima tinerețe, Saveta Bogdan nu a spus ”Nu” unei noi povești de dragoste.

Saveta Bogdan se iubește de ceva vreme cu un avocat. Interpreta însă nu a divulgat identitatea iubitului ei deoarece el este un domn care preferă discreția. (CITEȘTE ȘI: SAVETA BOGDAN, ÎNMORMÂNTARE DE 12.000 DE EURO)

„După ce am divorţat de al doilea soţ, seara plângeam, mă simţeam singură. Acum am şi eu avocatul ăsta. Am primit de la avocat un buchet de trandafiri la cinci dimineaţa. Il simt pe avocat puţin gelos, dar nu-mi spune că este gelos. Eu nu sunt geloasă. Lui nu îi place popularitatea. E m-a învăţat foarte multe şi datorită lui am câştigat un proces. Sunt fericită că am cu cine să vorbesc”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.