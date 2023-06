Care „chef” e cel mai bogat: Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea sau Florin Dumitrescu? Câți bani are fiecare, de fapt

Mulți sunt cei care se întreabă ce venituri au cei trei chefi celebri din România. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu trăiesc pe picior mare, iar cifrele sunt cele care o dovedesc cel mai bine. Câți bani are fiecare, de fapt.

Înregistrează audiențe record la Antena 1, iar veniturile acestora sunt de-a dreptul colosale, însă emisiune Chefi la cuțite nu este singura ce le asigură un trai lipsit de griji. Pentru că banii sunt făcuți să circule, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au avut grijă să-și dezvolte propriile afaceri.

Cine este cel mai bogat bucătar de la Chefi la Cuțite

În fruntea clasamentului este Cătălin Scărlătescu. Începând cu anul 2021, juratul de la Antena 1 ar fi încasat aproximativ 1.500 de euro pe lună, pentru rolul de jurat la Chefi la cuțite, urmând ca un an mai târziu suma să fie rotunjită la 2.500 de euro/lună. Restaurantul „XChef by Catalin Scarlatescu” pare să nu fi avut atât de mult succes pe cât s-ar fi așteptat celebrul chef. În 2022, firma lui Cătălin Scărlatescu a avut o cifră de afaceri de 344.611,30 euro, profit zero şi datorii de 618.309,64 de euro.

Sorin Bontea își rotunjește veniturile lunare și cu ajutorul firmei din domeniul publicității pe care acesta o deține. Potrivit ultimului bilanț, cifra de afaceri pe anul 2022 a fost de 271.860 de euro. Mai exact, lunar, chef Bontea câștigă aproximativ 22.500 euro. La aceste venituri de adaugă și sumele încasate din contractele de imagine, dar și aproximativ 10.000 de euro/sezon de la Chefi la cuțite. Totodată, pe lângă participarea în show-ul de la Antena 1, Scărlătescu își rotunjește veniturile și din evenimentele private la care participă. Cherhanaua de la malul mării este o altă sursă de venit pentru fostul participant de la America Express.

Florin Dumitrescu, cel mai tânăr dintre cei trei chefi, a avut de câștigat sume colosale din colaborare de lungă durată cu Lidl, contract din care ar fi încasat sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro/lună. Totodată, pentru cele trei luni de filmare de la Chefi la cuțite, în fiecare sezon, Dumitrescu ajunge la un venit lunar destul de frumușel.