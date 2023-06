Avertismentul lui Cătălin Scărlătescu. Ce desert consideră celebrul chef că nu trebuie dat copiilor. „Dacă-l strângi în mână zici că e săpun”

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați bucătari din țara noastră. Cunoscând toate tainele bucătăriei, el nu se ezită să ofere sfaturi prețioase celor care doresc să aibă o dietă sănătoasă. În acest sens, Scărlătescu a lansat un avertisment clar pentru toți părinții. Celebrul chef susține că un desert extrem de popular nu este deloc indicat pentru copii.

Dieta alimentară zilnică a devenit un subiect intens dezbătut în ultimii ani. Dulciurile sunt preferate de toată lumea, dar în special de cei mici. Totuși, nu toate deserturile sunt benefice sănătății, astfel că unele trebuie evitate cu orice preț. Recent, chef Cătălin Scărlătescu a tras un semnal de alarmă în privința unui desert extrem de popular.

Avertismentul lui Cătălin Scărlătescu pentru toți părinții. „Nu le mai dați copiilor!”

Fie că sunt cu dulceață, sau cremă de ciocolată, clătitele sunt extrem de îndrăgite de toți copiii și nu numai. Se pare însă, că acest desert nu este deloc indicat pentru cei mici. Chef Cătălin Scărlătescu i-a avertizat pe părinți să nu le mai dea copiilor clătite. Celebrul bucătar a explicat că aluatul acestui desert nu este preparat corespunzător, fiind astfel greu de digerat. În plus, Scărlătescu a subliniat că nu este nevoie de o clătită pentru a mânca o dulceață bună.

„Nu le mai dați clătite copiilor! E un aluat care nu e copt, nu e fiert, nu e prăjit, nu e de niciun fel. Dacă-l strângi în mână zici că e săpun.

Îl mănânci și îți trebuie cel puțin 5 zile pentru a-l digera. De ce ai avea nevoie de o foaie de clătită pentru a mânca o dulceață bună?”, a declarat chef Cătălin Scărlătescu la Antena 1.

Cum a reușit să slăbească Cătălin Scărlătescu 50 de kilograme

Cătălin Scărlătescu a reușit să slăbească nu mai puțin de 50 de kilograme. Celebrul chef a dezvăluit că principalul aliment la care a renunțat în dieta sa a fost pâinea. În ciuda meseriei sale, Scărlătescu a recunoscut că în trecut prefera să mănânce pe fugă un sendviș cu mezel, în loc să gătească. În timp, acest obicei l-a făcut să se îngrașe extrem de mult. În plus, el a subliniat că este foarte important să consumăm produse de calitate.

„Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferăm un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi. (…) Pe vremuri, lumea îmi zicea Marele Alb. Cum de ce? Păi eram gras ca un porc. De acolo vine Marele Alb. Nu știi ce e Marele Alb? Aveam 148 de kilograme și eram foarte gras”, a spus Cătălin Scărlătescu.

