L-au dat afară pe Cătălin Scărlătescu! Cum a ajuns să fie șomer actualul jurat de la Chefi la Cuțite în timp ce muncea în Germania

Cătălin Scărlătescu este acum unul dintre cei mai cunoscuți și iscusiți chefi din România, iar mulți ar plăti bani grei să îl aducă în bucătăria lor. Însă până a ajunge aici a avut de trecut prin multe. Tot ce știe a învățat cu multă muncă, iar din traseul său profesional nu au lipsit dezamăgirile. Prima decepție a trăit-o în Germania atunci când a fost dat afară din bucătărie chiar în prima zi de muncă.

Cătălin Scărlătescu și-a descoperit pasiunea pentru arta culinară de la o vârstă fragedă și tot atunci a început să facă primii pași în meserie. Nu s-a dat înapoi de la muncă și așa în anii 90 a ajuns în Germania în bucătăria unui restaurant cunoscut. Cum era primul lui job, juratul de la Antena 1 a vrut să facă impresie bună. Așa că atunci când chef-ul restaurantului a cerut un sos Bechamel, Cătălin Scărlătescu a vrut să se evidențieze și s-a oferit să pregătească el sosul.

Inițiativa a fost apreciată, însă rezultatul a lăsat de dorit. După ce bucătarul restaurantului a gustat din sosul pregătit de Cătălin Scărlătescu nu a mai stat nicio secundă pe gânduri și l-a dat afară. Trist și năucit de ceea ce i s-a întâmplat, cheful de la Antena 1 a plecat imediat, iar pașii i s-au îndreptat către o librărie. De acolo și-a cumpărat prima carte de bucate și a realizat greșeala imensă pe care o făcuse.

„Se întâmpla în Germania, prin 90… eram la primul meu loc de muncă și Chef-ul a cerut un sos Bechamel, eu am făcut exact cum învățasem în țară și am făcut, evident, o tâmpenie. Cert este că am primit un șut și am fost dat afară din bucătărie. Ploua și eu nici nu apucasem să-mi iau geaca pe mine, am umblat o oră prin ploaie în tricou, fără să-mi dau seama unde am greșit. Până când în fața mea a apărut o librărie, am intrat și am găsit standul cu cărți de gătit. Și… surpriză! Sosul Bechamel din cărțile lor era cu totul altul decât cel pe care îl știam eu. Din acel moment, în fiecare lună în ziua de salariu, mi-am cumpărat câte o carte”, a povestit Chef Cătălin Scărlătescu, în cadrul unui podcast.

„Eu nu m-am jucat cu munca”

De la pățania din Germania, Cătălin Scărlătescu a evoluat foarte mult dedicându-și mare parte din viață meseriei sale. Bucătarul pune multă pasiune în tot ceea ce face și rar și-a luat câte o zi liberă. Așa a reușit să ajungă la rezultatele de azi. Chef-ul este atât de dedicat muncii sale încât atunci când nu poate să fie în bucătăria propriului restaurant acesta își închide ușile.

Deși este înconjurat de o echipă de oameni capabil, celebrul bucătar vrea să se asigure personal că aceia care îi calcă pragul sunt cât se poate de mulțumiți. Așa că în zilele în care nu poate ajunge la restaurant totul se închide.

„Eu nu m-am jucat cu munca. Eu nu am avut în viața mea o zi de concediu medical. Nu există. Îmi pasă. Și nu sunt pasionat, pur și simlu îmi pasă. Nu poate să meargă bucătăria fără mine. Eu am avut restaurantul închis cât s-a filmat Chefi la cuțite. Sunt trăsnit rău. Știu că ar funcționa, doar că trebuie să găsesc omul ăla care să învețe poezia. Să facă tot cum îi zic eu”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

