Dieta Andreei Esca | Cum a reușit știrista de la PRO TV să slăbească 6 kilograme

Andreea Esca nu are nevoie de prea multe prezentări! Este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, are o familie de care este foarte mândră, dar şi o silueta de invidiat. De-a lungul anilor, ştirista a învăţat că aspectul fizic este destul de important, iar atunci când apare pe micile ecrane, are grijă să fie impecabilă! În urmă cu ceva timp, vedeta le-a dezvăluit doamnelor şi domnişoarelor care o urmăresc cum se menţine în formă. Iată la ce trucuri apelează mama Alexiei Eram.

La 50 de ani, Andreea Esca ar putea fi confundată uşor cu o puştoaică de 20. Deşi a recunoscut în repetate rânduri că îi este greu să se abţină atunci când vine vorba de mâncare, ştirista a ştiut cum să menţină un echilibru şi să nu cadă prea des în „ispită”. â

Cu ce dietă a slăbit Andreea Esca 6 kilograme

Andreea Esca a reușit să slăbească 6 kilograme cu o dietă destul de simplă. Vedeta de la Pro TV a fost nevoită să respecte câteva reguli de bază pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Prezentatoarea TV a recunoscut că a apelat la ajutorul unui nutriționist care i-a făcut un set de analizele necesare, iar apoi i-a prescris o dietă. Una dintre regulile pe care prezentatoarea le-a respectat a fost asocierea corectă a alimentelor.

„Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel. (…) Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa”, a susținut Andreea Esca într-un interviu.

De asemenea, cantitatea de carne pe care vedeta de la ProTV o consuma a fost redusă la jumate. În acelaşi timp, ştirista a renunțat la dulciuri și a limitat consumul de pâine la o singură felie pentru fiecare masă.

„Cred că e bine a mânca mai puțin. Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o felie de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult.

De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”, a povestit Andreea Esca pentru click.ro.