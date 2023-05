Care e diferența între CASS și CAS și cum se calculează

Toți angajații din România trebuie să achite lunar contribuțiile sociale obligatorii. Acestea se rețin din salariul brut al fiecăruia dintre noi. Majoritatea salariaților au auzit de CASS și CAS, însă puțini știu ce reprezintă, dar și cum se calculează corect.

Plata taxelor și impozitelor aferente drepturilor salariale trebuie plătite obligatoriu de către toți salariații din România. În plus, aceștia sunt obligați să contribuie la sistemul național de asigurări sociale și de sănătate. În ciuda faptului că toată lumea a auzit de CASS și CAS, puțini știu însă cum se calculează și ce drepturi decurg din plata acestor contribuții.

Toți angajatorii au obligația să vireze către stat impozitul pe salariu pentru fiecare angajat în parte. Acesta este reținut la sursă și reprezintă 10% din venitul lunar al salariatului. În cele mai multe cazuri, tot angajatorul se ocupă și de plata asigurărilor sociale și de sănătate. CASS și CAS sunt contribuții sociale obligatorii care se calculează în funcție de salariul minim brut pe țară.

Ce reprezintă CASS și cum se calculează

CASS reprezintă contribuția fiecărui angajat la asigurările sociale de sănătate, care susține sistemul sanitar al țării. Dacă este plătită la timp, această contribuție este garanția fiecărui angajat că va primi îngrijiri medicale în sistem de urgență și în spitalele de stat.

Nivelul contribuției CASS este de 10% din baza lunară de calcul a contribuției pentru angajator și tot de 10% din salariul brut al angajatului.

Calculul anual al CASS este reprezentat de:

nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute; astfel persoanele care realizează venituri egale cel puțin cu 6 salarii brute vor plăti minim 1.800 de lei pe an (10% x 3.000 lei x 6 = 1.800 de lei pe an contribuția CASS);

nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară; astfel, persoanele care câștigă cel puțin 12 salarii minime brute, vor avea o contribuție minimă de 3.600 de lei pe an. (10% x 3.000 lei x 12 = 3.600 lei)

nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară; astfel, persoanele care au venituri mai mari de 24 de salarii minime vor plăti minim 7.200 de lei pe an asigurarea de sănătate obligatorie (10% x 3.000 lei x 24 = 7.200 lei)

Cum se calculează CAS. Ce reprezintă această contribuție la asigurările sociale

CAS reprezintă contribuția fiecărui salariat la asigurările sociale. Fie că lucrează la stat sau în sistem privat, angajații, care au achitat această contribuție, vor primi pensie după încheierea stagiului activ de muncă. Totodată, fiecare angajat are dreptul să solicite un ajutor de șomaj, în perioadele în care nu are un serviciu. Contribuția majorității salariaților din țara noastră către CAS este de 25% din venitul brut.

În 2023, salariul minim brut pe țară este de 3.000 de lei. Astfel, pentru angajații care au venituri cuprinse între 36.000 de lei și 72.000 de lei pe an, plata contribuției pentru salariul minim este de 9.000 de lei pe an (3.000 lei x 12 x 25%). Angajații cu venituri mai mari de 72.000 de lei pe an vor plăti o contribuție dublă, adică minim 18.000 de lei.

