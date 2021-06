Care este averea pe care Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar trebui să o împartă la divorț! „Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți.”

O veste șocantă a zguduit astăzi lumea mondenă. Se pare că deși în urmă cu doar două săptămâni Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au reînnoit jurămintele, cei doi vor ajunge în cele din urmă la divorț, iar averea pe care trebuie să o împartă este considerabilă.

Se pare că după 15 ani de căsnicie povestea de dragoste dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a ajuns la final. Potrivit spynews.ro ce care a decis să pună punct este chiar sexy impresara. Motivele presupusului divorț nu se cunosc încă, însă toată lumea se gândește la averea impresionantă pe care cei doi ar trebui să o împartă. (CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN ȘI LAURENȚIU REGHECAMPF DIVORȚEAZĂ?! SEXY-IMPRESARA AR FI LUAT ACEASTĂ DECIZIE RADICALĂ)

Atât Anamaria Prodan cât și Laurențiu Reghecampf nu s-au sfiit niciodată să arate că o duc foarte bine. Unele informații plasează cuplul Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf – în primii 100 cei mai bogați oameni din țară, discutându-se despre multe milioane de euro.

Pe lângă afacerile și proprietățile din țară, ce doi deține mai multe apartamente de lux în America, o astfel de locuință aflându-se chiar în Las Vegas. Un milion de dolari ar fi costat locuința de vis pe care au achiziționat-o. Aceasta ar fi una dintre cele 11 case deținute de soții Reghecampf.

La ce sumă se ridică averea soților Reghecampf?

Recent, Anamaria Prodan a declarat în cadrul unei emisiuni de televiziune că averea familiei sale s-ar ridica la aproape 100 de milioane de euro. Deși nu s-a pronunțat exact, impresara a mai spus că dacă din acest moment ar înceta să mai facă orice banii pe care i-a adunat de-a lungul timpului i-ar ajunge să mai trăiască încă 20 de vieți.

„Am evoluat! E normal să am mai multe brățări în fiecare an, că muncesc. Eu și când eram mică, aveam lanț de aur, când lumea nu știe ce e aia. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane”, a declarat Anamaria Prodan, la Xtra Night Sh

Sursa foto: Instagram