Care este, de fapt, numele real al lui Virgil Ianțu. Ce scrie în buletinul lui: ”Ștefan Bănică mi-a dat porecla”

Puțini sunt cei care știu că numele real al lui Virgil Ianțu este, de fapt, altul. Prezentatorul TV și-a înregistrat numele de scenă la OSIM, însă în buletin are un nume complet diferit.

Se poate spune că Virgil Ianțu este o figură emblematică în televiziunea română. Numele său este asociat cu producțiile ”Vrei să fii milionar?”, ”Copiii spun lucruri trăsnite” și ”Câștigă România”, însă puțini telespectatori știu că numele său din buletin este destul de greu de pronunțat și greu de ținut minte, motiv pentru care și-a ales un nume de scenă complet diferit.

Citește și: VIRGIL IANȚU A SEMNAT CU PRO TV ȘI NOI AVEM DOVADA. UNDE POATE FI VĂZUT FOSTUL STAR DE LA TVR, KANAL D ȘI PRIMA TV

Care este, de fapt, numele real al lui Virgil Ianțu

Mai exact, numele real al lui Virgil Ianțu este Virgil Gătăianțu. Totodată, pentru a fi sigur că numele inventat îi va aparține numai lui, prezentatorul TV și-a înregistrat numele de scenă la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci). Astfel, ”Ianțu” a devenit marcă înregistrată.

Totodată, prezentatorul de la ”Copiii spun lucruri trasnite” a dezvăluit și povestea din spatele poreclei ”Ianțu”, poreclă pe care i-a dat-o Ștefan Bănică Jr. Reamintim că Virgil Ianțu și Bănică au fost prieteni foarte apropiați în tinerețe și chiar au format împreună trupa The Fifties.

„Ianțu este porecla pe care mi-a dat-o Ștefan Bănică, iar când am început să fac televiziune, în perioada premergătoare, cei de la marketing, producție, patronat, au constatat că am un nume greu de reținut și de citit. În cele din urmă, am decis de comun acord să folosim porecla ca nume de scenă și așa am devenit Virgil Ianțu. Eu sunt Virgil Ianțu Gătăianțu! Singura diferență de atunci versus acum este că Ianțu a devenit marcă înregistrată.”, a povestit prezentatorul TV pentru ego.ro.

Citește și: CAPĂT DE DRUM PENTRU VIRGIL IANȚU? INFORMAȚII DE ULTIM MOMENT PRIVIND VIITORUL EMISIUNII „CÂȘTIGĂ ROMÂNIA” LA TVR