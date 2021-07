Care este motivul rupturii dintre Zanni și Ana Porgras? Un apropiat al foștilor concurenți de la Survivor spune adevărul

Zanni și Ana Porgras au avut întotdeauna o chimie, care a putut fi observată de fanii emisiunii Survivor România. Și, așa cume era de așteptat, imediat după terminarea competiției toată lumea credea că vom discuta de un nou cuplu. Însă, lucrurile stau total invers. Cei doi și-au dat unfollow și pare să nu mai fie nicio șansă de împăcare.

Relația Anei cu Zanni pare de domeniul trecutului, dacă ne luăm după ce afirmă apropiații acestora. Potrivit wowbiz.ro, o persoană din anturajul celor doi a dezvăluit faptul că între cei doi foști concurenți nu va putea fi nicio relație.

Se pare că Zanni ar fi fost extrem de dezamăgit de conținutul unui mesaj pe care l-a citit în telefonul Anei și nu poate trece peste acest aspect. În plus, nici presiunea venită din partea fanilor nu pare să fie un factor care să-i ajute prea mult. Rămâne de văzut dacă vor renunța la orgolii și își vor da o șansă.

Ce spunea Zanni despre mesajul citit în telefonul Anei

„La petrecere o simțeam brusc că nu mai era prezentă, că stătea doar în telefon. Și la un moment dat i-am cerut telefonu să stau și eu pe Instagram și nu mi l-a dat din prima, a ezitat. Și după am avut o discuție cu cineva, m-am pus în cameră, a venit și Sebi și Raluca și i-am zis din nou să îmi dea telefonul.

Și la fel, a ezitat. I-am zis „Ba, Ano, tu crezi că eu mă uit în mesajele tale?”

Am intrat pe Instagram, am închis, apoi am intrat pe whatspapp și primul mesaj pe care l-am citit mi s-a luat de tot, reacția oricui ar fi fost urâtă…m-am uitat la ea, a văzut ce am făcut, am înghițit în sec și m-a dezamăgit.

I-am zis că orice ar fi fost, oricare ar fi fost frustrările, puteam vorbi. Nu mi-a mai purtat nici tricoul apoi, după ce am ajuns în țară nu ne-am mai vorbit…”, a declarat Zanni.

Ana Porgras: „Nu am înțeles de ce l-a deranjat mesajul atât de tare”

“Eu am spus și la Teo că noi nu am avut o relație, nu am avut niciodată, am avut o conexiune, dar nu o relație. Dacă el a avut așteptări, e vina mea că el și-a creat ceva în cap?! Nu l-am dezamăgit eu pe Zanni, în egală măsură m-a dezamăgit și el pe mine.

Vă zic eu ce mesaj a văzut, un mesaj de la o anumită persoană care nah… Eu nu trebuie să dau explicații despre viața mea. Eu am fost dezamăgită că a intrat în intimitatea mea. El a spus că eu am ezitat să îi dau telefonul, dar nu am ezitat nicio secundă, pur si simplu i-am dat telefonul.

Nu ne-am certat. Când eu i-am dat lui telefonul l-am deblocat, iar el m-a întrebat care este parola și nu am crezut de cuviință să i-o dau. El mi-a dat unfollow.

Nu am înțeles de ce l-a deranjat mesajul ăla de pe WhatsApp atât de tare. Mesajul pe care l-a vazut Zanni este intimitatea mea. Da, era despre el, dar nu era jignire. Se vorbea despre el în mesajul respectiv”, a povestit și Ana Porgras.

Sursă foto: instagram.com