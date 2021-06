Care este numele din buletin al lui Fulgy! Doar apropiații știu cele 3 prenume pe care Viorica și Ioniță de la Clejani i le-au ales

Persoanele care știu care este numele din buletin al lui Fulgy sunt destul de puține. Înainte să vă dezvăluim care sunt cele trei prenume pe care Viorica și Ioniță de la Clejani i le-au ales, vă spunem doar că două dintre ele sunt nume de sfânt.

Cum se numește în buletin Fulgy

Fără să mai prelungim suspansul, numele adevărat al lui Fulgy este Dan Constantin Fulgeraș Manole. El are 23 de ani și, potrivit studiilor pe care le-a făcut, este pianist și chitarist.

“De ce am ales un titlu așa extravagant?… Asta se cere, e doar o strategie. Sunt un om modest, vin dintr-o familie bogată, să spunem, din punctul ăsta de vedere. Pentru cei care nu mă știu: mă numesc Fulgy, așa mi se spunea de mic copil, port numele nașului meu, Constantin Fulgerică, cel mai mare acordeonist din România”, a spus producătorul muzical în vlogul în care a precizat că apartamentul de 150.000 de euro în care s-a mutat de curând este cumpărat doar din banii lui.

Familia Clejanilor are o relație destul de apropiată cu celebrul actor american Johnny Depp. În urmă cu ceva vreme, Fulgy a rememorat un episod amuzant cu acesta.

“Eram în restaurant, ne pregăteam, repetam pentru un eveniment privat. Și ies eu din restaurant, mă duc la mașină, să iau o pălărie. Și ies eu vorbind la telefon și mă întâlnesc cu el. Am rămas blocat. Trece pe lângă mine și mi se pare că i-am dat și un cot în umăr. Iau pălăria, mă duc la tata și îi zic că l-am văzut pe Johnny Depp. Și îmi zice că nu e el, că nu are cum să fie el, să nu fie cineva îmbrăcat la fel.

Am simțit un șoc. Mergem să cântăm, ne pregătim, cine iese? El. Noi repetam intrarea. Cine apare în fața lui tata?… M-am blocat”, a povestit tânărul artist la o emisiune de la Antena 3.

Vezi și: Fulgy, episod de agresivitate față de un bodyguard de la un casino din București: “I-am dat o flegmă șmecherește”. Un cunoscut interlop a intervenit în scandal | VIDEO

Margherita de la Clejani a fost extrem de emoționată în ziua în care l-a cunoscut pe Johnny Depp.

“Cred că este cea mai mare vedetă, cel mai mare superstare, cu o modestie extrem de ieșită din comun. Nu am mai văzut niciodată un om atât de călduros și simpatic. Tatăl meu m-a prezentat lui Johhny Depp, el m-a luat în brațe și eu m-am topit de tot.

Eu am fost singura care nu a crezut că Johnny Depp poate să fie atât de modest și să aibă o relație atât de profundă și călduroasă cu familia mea. Mă așteptam să nu ne bage în seamă, știind cum sunt vedetele de la noi. Și când am văzut cum vine Johnny Depp la tatăl meu și îi spune: «Ioniță», nu mi-a venit să cred”, a declarat fata Clejanilor la Antena 3.

Descoperă: Alex Velea, reacție dură după ce Fulgy a umilit-o pe Antonia: “Trebuie să te internezi repede de tot”

Despre prima întâlnire cu îndrăgitul actor de la Hollywood, Viorica de la Clejani a dezvăluit: “Când l-am văzut pe Johnny Depp, eu am rămas wow. Eu l-am văzut mereu pe actor, eu îl vedeam ca piratul din Caraibe. S-a așezat pe scaun și se uita la mine, și când m-a pătruns cu privirea aia a lui, chiar mi-am adus aminte de piratul acela. Eu nu am avut curaj să mă uit în ochii lui, nu am putut, toată noaptea nu am putut să mă uit în ochii lui, să îl privesc. E inexplicabil. Am avut niște emoții, de nu mi-a venit să cred.

Eu nu pot să îmi permit să spun că este prietenul meu, pentru că este atât de mare… acum am văzut și eu ce înseamnă să fii o vedetă sau un star. Aici, în România, nu există așa ceva. Noi avem vedete și la ăștia de la noi nici nu poți să stai de vorbă cu ei”.

Sursa foto: Facebook / Dan Manole & Viorica si Ionita din Clejani