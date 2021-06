Fulgy, episod de agresivitate față de un bodyguard de la un casino din București: “I-am dat o flegmă șmecherește”. Un cunoscut interlop a intervenit în scandal | VIDEO

Controversatul producător muzical continuă să fie în centrul atenției după ce a fost prins drogat la volan! Astăzi, Fulgy a fost protagonistul unui episod de agresivitate desfășurat în fața unui casino din București. El l-a scuipat pe unul dintre bodyguarzii care l-a rugat insistent să nu îl filmeze și a părut că nu dorește nici să publice imaginile. Șocat de gestul artistului, un interlop cunoscut care l-a însoțit a intervenit în scandal și l-a rugat să se liniștească.

Fulgy, episod de agresivitate față de unul dintre bodyguarzii de la un casino din Capitală

Scenele care ar fi putut să aibă un sfârșit mult mai neplăcute au fost filmate chiar de fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani. Pe video-ul pe care îl găsiți la galeria foto, puteți asculta discuția purtată de Fulgy și bodyguardul unui casino aflat într-un mall din Capitală.

Bodyguard: “Nu, mă! Nu pune!”

Fulgy: “Gata, hai! Cere-ți scuze în numele lui!”

La un moment dat, între cei doi a intervenit și Fane Văncică – “Gata, frate, hai”, i-a spus interlopul, după care a început să-l ia pe băiatul lui Ioniță de la Clejani din fața localului. Acesta a fost momentul în care Fulgy l-a scuipat pe bodyguard.

“Ești nebun la cap? Bag în familia voastră! L-am scuipat eu”, a reacționat imediat după ce și-a dus planul la bun sfârșit.

“Eu nu stau să răspund violenței, că-l omor pe ăla cu bătaia! Dar, repet: am mamă, tată și soră! Nu vreau la pușcărie, că au nevoie de mine părinții mei. I-am dat o flegmă șmecherește. Nu Fane Vancică, eu! Și, vă rog eu frumos – că am văzut că au apărut TikTok-uri că m-a umilit pe mine ăla – nu știu cine pe cine a umilit și ăluia i-a fost frică să iasă afară. Separat de asta, dacă dau un telefon, se închide mall-ul Vitan. Credeți-mă”, a declarat cântărețul în timp ce se afla pe bancheta din spate a unei mașini.

Ulterior, fiul Clejanilor a mai făcut câteva precizări: “Vreau să nu se înțeleagă greșit, vă rog eu frumos! Fane Vancică nu a făcut absolut nimic decât să aplaneze situația. Eu l-am scuipat pe ăla, eu l-am înjurat de copii și de familie, Fane Vancică e plictisit de astea, le-a făcut de mult. Vă pup și să aveți grijă de voi!”.

Fulgy, declarații despre perioada în care a fost la o clinică de dezintoxicare

Cu câteva zile înainte să fie prins drogat la volan de un polițist din București, Fuly a făcut dezvăluiri despre perioada în care a fost internat la o clinică de dezintoxicare din Spania.

“Am vrut să fiu totuși lângă ai mei, dacă pățesc ceva să fiu aproape. Am renunțat la absolut orice viciu în viața mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună și jumătate. Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viață. Nu îndemn pe nimeni de pe fața pământului ăsta să se drogheze. Dacă consumați droguri, vă consumați fericirea. Nimeni și nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruși în el. Trebuie reînoit, lucrat la el”, a declarat Fulgy în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”, moderată de Dan Capatos la Antena Stars.

