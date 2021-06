Spunea că ar face pușcărie pentru el, dar acum s-a răzgândit! Fulgy îl face praf pe Alex Velea: fiul Clejanilor îl acuză că el i-a adus drogurile

Subiectul legat de scandalul cu droguri în care este implicat Fulgy ia amploare. Dacă zilele trecute le spunea tuturor că el ar face pușcărie pentru Alex Velea și pentru Antonia și că artistul nu are niciun amestec, că nu s-a fumat marijuana la el la studio, acum, Fulgy are un alt discurs.

Fulgy a dat startul dezvăluirilor din interiorul studio-ului lui Alex Velea. Fiul Clejanilor a spus, într-un act de disperare, că cel care i-a adus marijuana a fost Alex Velea, iar acum artistul încearcă să-l umilească.

De asemenea, Fulgy consideră că subiectul legat de droguri ce-l are pe el ca protagonist principal a fost mult prea mediatizat, în comparație cu unul mult mai interesant: faptele lui Gheorghe Dincă. Cu disperare în voce și în privire, fiul Clejanilor a făcut un live pe care a mărturisit totul despre seara in care a fost prins drogat de poliție și a făcut acuzații grave la adresa lui Alex Velea.

„Gheorghe Dincă a violat 6 fetițe b%^$#$#=*ș p#%^ în rasa voastră și nu l-ați arătat le televizor cât m-ați arătat pe mine că am fumat un cui și Alex Velea mi-a adus iarbă, la el am fumat. Ăsta e adevărul! Asumă-ți, Alex Velea, că ai încercat să mă sfidezi. Mi-ai zis că mă faci de h^&$#l. Să moară familia mea de nu te duci la pușcărie. Și tu și la ceilalți mă mai gândesc. Ia uitați, nu am nicio stare acum”, totul e teatru, dar spun adevărul”, a spus Fulgy.

Fulgy, mesaj defăimător la adresa Antoniei

La 23 de ani de ani, Fulgy a lansat un atac acid la adresa artistei Antoniei, considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume. El le-a reamintit oamenilor cu un limbaj total nepotrivit despre mariajul pe care vedeta l-a avut cu Vincenzo Castellano; divorțul lor s-a pronunțat în urmă cu un an, dar ei sunt separați din 2012.

“Dați-i follow lu’ @antonia, care a plecat din p#^@ de șmecher a lui Castellano, nu știți? Aia merită milioane de euro pe ea și frișcă” este mesajul defăimător postat pe IG Story de fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani.