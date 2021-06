Dezvăluiri tulburătoare despre Fulgy. Ce a fost nevoită să îndure fosta iubită, dar și ce diagnostic a primit băiatul Clejanilor de la medici

În ultimele zile, Fulgy are tot felul de ieșiri nervoase și, rând pe rând, artiștii sau vedetele care l-au supărat la un moment dat, ajung să fie luate în colimator. De ce face asta și ce anume nu-i dă pace? Fosta iubită a băiatului Clejanilor a făcut lumină, în urmă cu ceva timp, cu privire la afecțiunea cu care se confruntă acesta.

Limbajul nepotrivit pe care l-a folosit în ultimele zile nu reprezintă nicio noutate nici pentru Fulgy, dar nici pentru cei care-l cunosc. Băiatul Clejanilor are un istoric în ceea ce privește ieșirile nervoase și comportamentul violent. Încă din 2017 și-au făcut apariția primele semne care indicau faptul că Fulgy se confruntă cu o afecțiune de ordin psihologic. Nu o spunem noi, ci fosta iubită a lui.

Tânăra povestea, după un episod în care artistul a fost violent cu ea, că a fost diagnosticat de medici cu depresie și tulburare de personalitate și era nevoit să ia 3 pastile pe zi. Un an mai târziu de la aceste dezvăluiri, Fulgy avea să ajungă prima dată la Centrul de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri ”Sfântul Stelian” din București.

Fulgy, acuzat că și-a agresat fosta iubită

La momentul respectiv, tânăra sătulă de comportamentul lui Fulgy a postatat un mesaj prin care a încercat să clarifice toată situația. Fusese acuzată de infidelitate, obligată să meargă la testul poligraf și, cel mai grav, agresată de acesta.

”Datorită declaraţiei mincinoase dată de Fulgy, băiatul doamnei Viorica de la Clejani se tot fac articole cu afirmaţii neadevărate. Şi adevărul e că m-a cerut de soţie, iar la câteva zile uitându-mă în telefonul lui am văzut că m-a înşelat, am fost abuzată fizic de acest băiat de aceea am pus punct relaţiei.

Mi-a spus câteva zile la rând să ne împăcăm nu am acceptat şi m-a amenițat spunându-mi că va face asta în presă cu scopul de a mă denigra. El acum se află în Spania însoţit de o altă domnişoară, în tot acest timp îmi tot scria mie să ne împăcăm, penibil! „

Fulgy era extrem de gelos

” Bărbaţii enumeraţi de acesta sunt bărbaţi cu care el a avut divergente în trecut. Aceştia fiindu-i superiori şi neavând ce să le facă a crezut că se „răzbună” făcând asta. Am avut o relaţie cu unul din cei enumeraţi înainte de a fi cu el, unii îmi sunt cunoştinţe, iar ceilalţi nici măcar nu-i cunoşteam.

Într-adevăr mi-a propus să fac acel test poligraf într-o dimineaţă, neacceptând a avut o reacţie foarte urâtă acasă. Am intrat în baie m-am încuiat, a spart uşa şi m-a dus obligată fiind la acel test însoţiţi de tatăl său, nici dânsul nu l-a putut calma.

Ajungând acolo nu s-a putut ţine testul fiindcă eram speriată de cele întâmplate acasă. „

Ce diagnostic i-au pus medicii

„Fulgy, în prezent, are o problemă psihică datorită depresiei fiind diagnosticat şi cu tulburări de personalitate. Ia 3 pastile pe zi! Am conversaţiile cu el şi familia lui şi pot demonstra tot ceea ce am scris.

Nu mi-am dorit să se ajungă la aşa ceva, dar văd că aceste aberaţii continuă să apară aşa că voi clarifica lucrurile”, a povestit fosta iubită a lui Fulgy într-o postare pe contul ei de socializare.

