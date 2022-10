Care este numele real al lui Nosfe? Cum îl cheamă, de fapt, pe cântăreţul care a murit în condiţii suspecte

Rapperul Nosfe s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani. Vestea a venit cu un șoc pentru familie, prieteni și colegii de scenă. Cum îl cheamă, de fapt, pe cântăreţul care a murit în condiţii suspecte.

În noapte de sâmbătă spre duminică, fondatorul trupei Șatra Benz a trecut la cele sfinte. Colegii, familia și prietenii acestuia sunt în stare de șoc. Se pare că artistul a murit în urma unui infarct în somn, în data de 15 spre 16 septembrie.

Care este, de fapt, numele real al lui Nosfe

Vezi și: RĂSTURNARE DE SITUAŢIE ÎN CAZUL MORŢII LUI NOSFE! CE S-A ÎNTÂMPLAT LA 3:26 ÎN CASA ARTISTULUI? ANUNŢUL OFICIAL AL POLIŢIEI

Lumea muzicii este în doliu. Vlad Darius Cretan, cunoscut sub numele de scenă drept Nosfe, a murit. În seara când s-a petrecut tragedia, artistul a urcat pentru ultima dată pe scenă.

Soția rapperului a fost cea care a alertat autoritățile cu privirea la moartea fulgerătoare a artistului. Deși nu se știa cu probleme de sănătate, apropiații lui Nosfe au primit cu tristețe vestea tragică.

Rețelele de socializare au fost inundate cu mesaje din partea artiștilor care l-au cunoscut și nu numai. Anunțul oficial a venit din partea colegilor din trupa Șatra Benz.

„Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată. Fratele nostru NOSFE a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflăm intr-o situație delicată și procesăm cu greu pierderea. Orice gând bun și orice susținere morală ajută enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim frate! Somn senin și trecere lină!”, au scris cei din Șatra Benz.

Adda, Speak și Liviu Teodorescu sunt doar o parte din artiștii care au transmis un mesaj în memoria lui Nosfe.

„Unul dintre cei mai talentaţi şi muncitori oameni pe care eu i-am cunoscut şi cu care am lucrat…a plecat…Toate gândurile bune către familie! Nu-mi vine să cred… NU POT! Condoleanţe familiei şi prietenilor! Odihneşte-te în pace bro că aici vei rămâne nemuritor! 🖤”, a scris Speak pe Instagram.

Vezi și: VIDEO | ULTIMA APARIȚIE A LUI NOSFE. CE A FĂCUT ARTISTUL CU O SEARĂ ÎNAINTE SĂ SE STINGĂ DIN VIAŢĂ

„Doamne!!! Nu am cuvinte!!! Un om care a pus tot sufletul în muzica lui. Atât de muncitor şi determinat. Am lucrat împreună. Am scos piese împreună… nu am cuvinte. Nu pot… Doamne… Drum lin către stele!”, a transmis şi Adda.

Liviu Teodorescu le-a povestit fanilor săi faptul că, în urmă cu două zile s-a întâlnit, ultima oară, cu prietenul şi colegul său, pentru a stabili câteva detalii despre o piesă.

„Ne-am văzut acu 2 seri, şi ieri ţi-am cerut piesa aia de o aveam împreună, că trăsese strofa la ea şi m-a spart când am auzit-o. Nu mai apucăm să o scoatem. Arată-le la îngeri cine-i cel mare G. Te iubesc”, a scris Liviu Teodorescu, pe pagina sa de Facebook.