VIDEO | Ultima apariție a lui Nosfe. Ce a făcut artistul cu o seară înainte să se stingă din viaţă

Showbiz-ul românesc este în stare de şoc, după ce membrii trupei Șatra Benz au anunțat că Nosfe, colegul lor, s-a stins din viață. Vestea a fost complet neaşteptată mai ales pentru cei care l-au văzut seara trecută. Iată ce a făcut cântăreţul cu doar câteva ore înainte să se stingă din viaţă.

Cunoscutul rapper Nosfe s-a stins din viață la doar 37 de ani. Potrivit surselor CANCAN.RO, artistul ar fi făcut infarct în somn în seara de 15 spre 16 octombrie.

Apropiaţii spun că artistul nu ar fi avut probleme de sănătate, ba chiar cei care l-au văzut seara trecută mărturisesc că nimic nu prevestea tragicul incident. Din păcate însă, Nosfe și-a dat ultima suflare azi-noaptea, după ce a susţinut un concert alături de trupa Șatra Benz.

Sute de fanii au surprins imagini în care părea fericit, vesel, fără probleme pe scena evenimentului la care a cântat.

Artiştii din România, în stare de şoc

Vedetele din România au fost şocate de pierderea colegului lor şi imediat au reacţionat pe reţelele de socializare. Printre cei care au ţinut să transmită un gând bun despre Nosfe se numără Speak, Adda, Liviu Teodorescu, dar şi mulţi alţii.

„Unul dintre cei mai talentaţi şi muncitori oameni pe care eu i-am cunoscut şi cu care am lucrat…a plecat…Toate gândurile bune către familie! Nu-mi vine să cred… NU POT! Condoleanţe familiei şi prietenilor! Odihneşte-te în pace bro că aici vei rămâne nemuritor! 🖤”, a scris Speak.

„Doamne!!! Nu am cuvinte!!! Un om care a pus tot sufletul în muzica lui. Atât de muncitor şi determinat. Am lucrat împreună. Am scos piese împreună… nu am cuvinte. Nu pot… Doamne… Drum lin către stele!”, a transmis şi Adda.

Liviu Teodorescu le-a povestit fanilor săi faptul că, în urmă cu două zile s-a întâlnit ultima dată cu prietenul şi colegul său pentru a stabili câteva detalii despre o piesă.

„Ne-am văzut acu 2 seri, şi ieri ţi-am cerut piesa aia de o aveam împreună, că trăseseşi strofa la ea şi m-a spart când am auzit-o. Nu mai apucăm să o scoatem. Arată-le la îngeri cine-i cel mare G. Te iubesc”, a scris Liviu Teodorescu pe pagina sa de Facebook.