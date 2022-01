Liderul trupei Șatra Benz nu a făcut dintotdeauna muzică! Nosfe, așa cum se prezintă fanilor, a avut o ocupație considerată de mulți poate prea cuminte pentru un solist care avea să dea tonul în muzica trap. CANCAN NEWS vă relatează chiar acum povestea neștiută a solistului vocal.

Nosfe, sau “Unchiul Benz”, așa cum se autointitulează pentru publicul din România, face dezvăluiri despre ocupația pe care a avut-o înainte de a urca în topurile muzicale autohtone. Succesul pe scenă nu s-a întrezărit întotdeauna pentru liderul de la “Șatra Benz”, job-ul pe care l-a avut înainte de ascensiunea muzicală ocupându-i tot timpul.

„Chiar am învățat niște chestii de la bănci”

Într-un interviu, Nosfe și-a relatat povestea care poate constitui ușor scenariul unui film. Cu numeroase fluctuații între Italia și România, Nosfe a lucrat în mediul corporate, la o bancă. Ulterior, a trecut la vânzări, muncă pe care a făcut-o la cel mai înalt nivel, așa cum o declară chiar artistul.

“La corporație am lucrat în Galați, pentru o bancă din Italia, făceam suport tehnic foarte șmecher, pe homebank, pe POS-uri, adică ceva foarte delicios, plus că era pentru o bancă, chiar am învățat niște chestii de la bănci în perioada aia foarte bune și după aia am fost manager pe vânzări când m-am mutat în București.

Eu când am ajuns acolo supervisor se făceau 150-200 de rezervări pe zi și când am plecat se făceau 450!”, a spus Nosfe la Happy Fish TV.

