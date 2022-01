Cine este fiica secretă a lui Kamara? Artistul a spus tot: ”Când ea s-a născut...”

Stephanie Sara este fiica ”secretă” a lui Kamara, însă artistul a evitat mereu să intre în detalii atunci când a venit vorba despre ”urmașul” din prima căsătorie. Cu ce se ocupă tânăra, dar și ce talente moștenește de la tatăl ei? Kamara a făcut declarații neașteptate!

La 23 de ani, Kamara a devenit tată pentru prima dată, iar la 27 a divorțat, tot pentru prima dată, relație consumată în tinerețe. Stephanie Sara este fiica artistului despre care nu se știu prea multe detalii, însă cu trecerea timpului se pare că artistul nu se mai ferește și chiar a vorbit despre relația pe care o au cei doi:

„Când ea s a născut, imediat au venit alte responsabilități, totul a venit brusc. La 27 de ani am divorțat, din păcate! Nu ne mai înțelegem și nu avea sens să coexistăm pentru nimic. În prezent mă înțeleg minunat cu Stephanie. Avem o relație foarte deschisă și povestim apropae orice. Este minunată’, a mărturisit, în direct la Antena Stars, Kamara.

Kamara: ”E ca și mine, are ciudățeniile ei”

Totodată, Kamara mai povestește că fiica sa este la Facultatea de Arte, secția foto-video și că i-a cunoscut și iubitul, un tânăr care are aceleași pasiuni ca ea:

„E o fată foarte deșteaptă. Face foto-video este la o facultate cu iubitul ei. S-au mutat deja împreună! Îmi place de el. Se ocupa cu aceeași sferă, e foarte ok. Am o relație foarte deschisa cu ei și mereu i-am spus să aibă grija de ea! Ca și mine, are ciudățeniile ei. Face poze, montaje, ceva ce nu toată lumea înțelege. A ales cu cap tot ce a făcut‘, a mai spus Kamara.

În urmă cu ceva timp Kamara a vorbit despre traiul nu tocmai ușor din copilărie și a declarat că își dorește ca cei doi copii ai săi să aibă o viață ușoară fără probleme:

„Când a venit Leon m-a retrezit și mai mult la ce sunt. Pentru că de mic nu am avut timp pentru mine, eu i-am crescut pe frații mei mai mici. Tata a murit de tânăr. Eu aveam 7 ani, a trebuit să iau frâiele în mână. Mama se ducea la muncă.

Așa că nu prea am avut copilărie. Am prins secvențe de distracție, de copilărie. Făceam multe năzbâtii, dar odată cu faptul că tata a murit, s-au schimbat lucrurile și am mai avut o perioadă, dar am avut multe responsabilități și așa, ușor responsabilitățile au luat locul”, mărturisea el la vremea respectivă.