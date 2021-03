Care este numele real al lui Pepe? Puţini ştiu ce îi scrie în buletin

Toată lumea îl cunoaște pe Pepe, dar puțini sunt cei care îi știu numele real. Iată ce scrie în buletinul artistului.

Născut în 1979, în București, Pepe este un muzician, compozitor, producător, interpret și prezentator de televiziune. Artistul a studiat cursul de canto-clasic de la Școala Populară de Artă. Pepe a fost nevoit să muncească pe brânci pentru a-și plăti lecțiile de canto.

”Ca să-mi plătesc lecțiile de canto, eu am muncit pe brânci. Am făcut o grămadă de lucruri: am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine sau de cafea… Niciodată nu mi-a fost rușine”, spunea artistul într-un interviu.

Celebritatea avea să o cunoască în 1999, atunci când când a fost înființată trupa ”Latin Express”. Ulterior, a urmat cariera solo și s-a bucurat de un succes enorm. Puțini, însă, sunt cei care îi știu numele real. Ei bine, numele din buletin al acestuia este, de fapt, Nicolae Ionuț Pascu. (CITEȘTE ȘI:NU MAI E LOC DE ÎMPĂCARE. PEPE ȘI RALUCA „SE BAT” PE VILA CADOU DE NUNTĂ + UN PORSCHE MACAN ȘI UN BMW 420D XDRIVE)

De altfel, Pepe a dezvăluit și de unde i se trage numele de scenă.

”Frate-miu, care-i mai mare decât mine cu doi ani și jumătate, a încercat să-mi zică Bebiță, de la bebe mic, dar i-a ieșit Pepiță. Și mi-a rămas ba Pepe, ba Pepito, ba Pepiță, ba Pepino. Nu mi-a spus nimeni niciodată Ionuț, iar singurul om care mi-a spus Nicușor a fost tataie, Dumnezeu să-l ierte! De mai bine de 20 de ani, mai toți îmi spun Pepe.

În familie, îmi spun Pipiță, iar prietenii din copilărie îmi spun Pepiță. Pepino mi-a zis Vârciu. Pepito îmi spune Diana Munteanu. Am niște prieteni care-mi spun că sunt medicamenul lor pentru când îi doare capul și pentru că îi fac să râdă. Ei îmi spun Pepenol”, dezvăluia Pepe în urmă cu ceva timp..

Raluca și Pepe au divorțat la notar

După opt ani de căsnicie, Raluca și Pepe au decis să meargă pe drumuri separate. Vestea a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Cei doi păreau să formeze cuplul perfect însă relația lor a fost destul de încercată de-a lungul timpului și nu au reușit să o salveze.

În ciuda faptului că toată lumea spera la o împăcare, lucrurile au luat o altă turnură. Pepe și Raluca au ajuns luni, 8 februarie, în fața notarului pentru a divorța. După aproape nouă ani de căsnicie, cei doi au decis să se înțeleagă și să gestioneze situația matur, de dragul fetițelor pe care le au împreună.

”Acte! Nu e așa simplu! – (n.r.: a răspuns după ce a fost întrebat de ce a durat atât de mult) – Exact cum ne-am dorit. Copiii vor rămâne la amândoi, suntem părinți amândoi! E o treabă cât se poate de normală, fără niciun fel de conflict, exact cum am spus! E foarte bine. E bine că nu s-a întâmplat nimic grav. Ne-am înțeles ca doi oameni maturi. E exact cum și-a dorit și cum ne-am înțeles!”, a declarat Pepe după ce a semnat actele de divorț.