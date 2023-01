Care este porecla Iuliei Vântur, în India. Dan Negru a rămas cu gura căscată după ce a aflat totul de la un ghid turistic

Nu mai este un secret faptul că Iulia Vântur se bucură de o viață luxoasă la Bollywood. Fosta prezentatoare Tv are un nume mare în India, de când Salman Khan s-a lăsat cucerit de farmecul ei deosebit. Ei bine, se pare că vedeta a uitat de numele său din buletin, căci indienii o strigă într-un mod care i-a lăsat mască pe mulți.

Nu demult, Dan Negru a vizitat India, acolo unde a bifat mai multe obiective turistice, până când a ajuns la faimosul Taj Mahal, unul dintre cele mai cunoscute monumente din întreg mapamondul. Acela a fost momentul în care prezentatorul Tv a aflat un lucru surprinzător despre Iulia Vântur.

Dan Negru i-a dezvăluit porecla Iuliei Vântur

Aflat la Taj Mahal, Dan Negru a fost remarcat de ghidul turistic care și-a dat seama că este din România, moment în care „regele audiențelor” s-a trezit în fața unei situații pe care nu și-ar fi putut imagina-o. Ghidul l-a întrebat dacă o cunoaște pe „Lula”.

Bineînțeles că Dan Negru nu și-a dat seama despre cine este vorba, iar ulterior a înțeles că individul se referea la iubita lui Salman Khan, nimeni alta decât fermecătoarea Iulia Vântur. După ce a aflat, moderatorul Tv a sunat-o imediat pe fosta vedetă de la Pro Tv.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula.

Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Kahn și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, a declarat Dan Negru pentru Unica.ro

CITEȘTE ȘI: IULIA VÂNTUR A PLECAT VEDETĂ DIN ROMÂNIA, DAR A LUAT-O DE LA ZERO ÎN INDIA. CUM S-A RIDICAT ÎN ȚARA LUI SALMAN KHAN: ”CÂND M-AM MUTAT…”

VEZI ȘI:IULIA VÂNTUR SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MĂMICĂ? MĂRTURISIREA SINCERĂ FĂCUTĂ + CE SFATURI PREȚIOASE I-A DAT SALMAN KHAN

Iulia Vântur, îndrumată în carieră de Salman Khan

Cel care a crezut în potențialul ei și care i-a îndrumat pașii către industria muzicală a fost Salman Khan. Iulia Vântur mărturisea în urmă cu ceva timp că nu se considera potrivită pentru meseria asta și nu s-ar fi gândit niciodată că o să ajungă pe culmile succesului. Totul, însă s-a dovedit a fi doar un moment pesimist.

„El a fost omul care a crezuIULIA VÂNTUR SE PREGĂTEȘTE SĂ DEVINĂ MĂMICĂ? MĂRTURISIREA SINCERĂ FĂCUTĂ + CE SFATURI PREȚIOASE I-A DAT SALMAN KHANt, de fapt, în vocea mea. Atunci când eu consideram că nu sunt îndeajuns de bună să fiu acolo, nu am atâția ani în spate de muzică. În percepția mea, să fii artist și să cânți pe scenă însemna ca toată viața să faci muzică. Salman Khan este în industria asta de peste 30 de ani”, mărturisea Iulia Vântur în cadrul unei emisiuni de la Kanal D.