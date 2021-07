Care este relația dintre Ruxandra Ion și Cristina Ciobănașu ca mamă-fiică „Mă ceartă cel mai tare”

Cristina Ciobănașu a vorbit despre relația pe care o are de fapt cu mama ei adoptivă, producătorul de televiziune Ruxandra Ion.

Cristina a recunoscut că Ruxandra este mult mai severă cu ea atunci când greșește pe platoul de filmare.

„Faptul că sunt copilul ei a pus întotdeauna presiune pe umerii mei, pentru că, dacă greșesc sau nu fac ceva așa cum trebuie la serviciu, pe mine mă ceartă cel mai tare. Și de cele mai multe ori discuțiile despre muncă le purtăm și acasă, deci da, e dificil ca mama să îți fie și șef la locul de muncă.

E o presiune constantă, pentru că vreau să demonstrez că merit să fiu unde sunt și că proiectele în care sunt implicată nu îmi sunt oferite pe tavă, doar pentru că sunt fata ei. În viața de toate zilele sunt vestită pentru că nu reuşesc să fac lucrurile la timp, însă pe platoul de filmare nu am întârziat niciodată.”. a spus actrița.

De asemenea, tânăra actriță a admis că nu au fost chiar cele mai bune prietene.

„Nu ne-a fost întotdeauna ușor să comunicăm, pentru că amândouă suntem încăpățânate, fiecare dintre noi vrea să aibă ultimul cuvânt și vă imaginați că nu doar o dată a ieșit cu scântei între noi. Însă, pentru că și Ruxandra, ca orice mamă, își dorește ce e mai bun pentru puiul ei, a lăsat mult de la ea, eu am făcut același lucru, tocmai pentru că îmi dădeam seama că îmi vrea binele, și în timp am învățat să ne ascultăm cu adevărat una pe cealaltă. Așa am construit o relație frumoasă de prietenie.”, a declarat Cristina pentru VIVA!.

Ruxandra Ion i-a deschis apetitul pentru actorie

„În momentul în care am venit în București, eu nu știam ce e aia actorie, eu voiam să studiez muzică. Ruxandra mi-a deschis apetitul către actorie, iar când a văzut că pot și că îmi place, m-a încurajat și mi-a oferit toate resorturile de care aveam nevoie ca să mă pot dezvolta.

Mi-a deschis niște uși pe care eu nici nu le căutam, a avut încredere în mine și m-a ambiționat să transform pasiunea asta în meserie. Iar în momentul în care m-a distribuit în serialul „Pariu cu viața, mi-a oferit ocazia să combin toate cele trei mari pasiuni ale mele – actoria, muzica și dansul – și așa mi-a transformat adolescența într-o experiență de neuitat. Deci, da, dacă nu era Ruxandra Ion, nu aș fi făcut ceea ce îmi place.”, a conchis aceasta.