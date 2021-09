Care este starea de sănătate a Monicăi Anghel, după ce a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Vedeta a făcut primele declarații

Zilele trecute Monica Anghel și-a anunțat fanii din mediul online că a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Deși artista a fost vaccinată cu ambele doze a contactat virusul, însă boala nu s-a manifestat violent. Aceasta a făcut primele declarații despre starea s-a de sănătate.

Inițial Monica Anghel a crezut că este vorba despre o simplă răceală, însă din precauție a decis să facă un test rapid, care din păcate a ieșit pozitiv. În prezent, vedeta se află acasă, iar starea sa de sănătate este una stabilă. (CITEȘTE ȘI: CORINA CHIRIAC, PRIMA REACŢIE DUPĂ CE MONICA ANGHEL A LUAT COVID: „DOAMNE, CE VESTE!”)

„Sunt pentru prima oară în această situație, am fost vaccinată cu cea de-a doua doză de vaccin pe data de 5 aprilie. Înțeleg că dacă nu aveam vaccinurile făcute ar fi fost o formă foarte gravă. Sunt acasă, totuși fiind acasă sunt monitorizată de medicul meu […].

Eu am crezut că este o răceală pentru că săptămâna trecută am avut un concert la Alba-Iulia și a fost în aer liber, a plouat și m-am gândit că am răcit, doar că eu sunt un om foarte responsabil și am considerat să fac un test rapid. A ieșit pozitiv, din păcate. Am luat legătura cu toți oamenii cu care am intrat în contact săptămâna trecută, din fericire toți au ieșit negativ”, a declarat Monica Anghel, pentru Antena Stars.

Monica Anghel, testată pozitiv

Din fericire, Monica Anghel a fost singura din familia ei care a contactat virusul. Fiul și soțul acestei s-au testat și ei, iar rezultatele au fost negative. Deși nu a manifestat simptome alarmante, artista a recunoscut că pentru câteva zile s-a simțit destul de rău.

„Eu sunt cu băiețelul meu în casă. A ieșit negativ testul lui. Soțul este bine că nu este acasă aici cu noi, este cu mama, ceea ce este minunat[…]. Tușesc, doar că a deputat cu dureri musculare. Parcă mă lovise calul, cam așa ceva. Nu am avut somnolență, mă durea tot corpul și când mă spălam chiar și pe mâini chiar și la duș parcă avea toată pielea arsă, asta era senzația”, a mai spus Monica Anghel.