Care este starea lui Andrei Găluț, la doi ani și jumătate de la tragedia din Colectiv

Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye To Gravity, se află încă sub supravegherea medicilor. Au trecut doi ani și jumătate de la tragedia din clubul Colectiv, care a curmat viața a 64 de oameni. În seara de 30 octombrie 2015, Andrei și băieții din trupa lui lansaul albumul „Mantras of War”. Cântărețul și-a pierdut colegii de trupă, dar și pe logodnica lui, Mădălina Strugaru.

În urma incendiului, Andrei Găluț s-a ales cu arsuri grave pe față, pe spate și la mâna dreaptă. El a fost transferat la spitalul din Olanda, în 2016, unde a fost operat. Apoi, a fost dus la o clinică din Germania, unde artistul a făcut recuperare fizică. El a fost nevoit să învețe din nou să-și folosească mâna dreaptă. Andrei Găluț se află în continuare în străinătate, potrivit mătușii lui, Nicoleta Belean.

„Este tot în străinătate, tot la tratament. Starea lui este în regulă din punct de vedere medical”, a declarat femeia pentru click.ro.

A fost cel mai grav incendiu dintr-un club de noapte din România

Tragedia din Colectiv a fost cel mai grav incendiu din România dintr-un club de noapte. Totodată, a fost și cel mai grav accident din țară, după anul 1989. Numărul de decese a depășit accidentul aviatic de la Balotești din 1995, în care au murit 60 de persoane, potrivit wikipedia.org. În urma incendiului din 30 octombrie, la clubul Colectiv au decedat un număr de 64 de persoane. În afară de cele 26 de persoane decedate în incinta clubului și de una care a murit în drum spre spital, în faza inițială au fost identificate alte 186 de persoane rănite, din care 146 au fost spitalizate. În săptămânile de după incendiu au decedat alte 33 de persoane.