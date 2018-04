Care sunt cele două echipe care s-au calificat în finala de la „Asia Express”

În semifinala „Asia Express” difuzată pe 2 aprilie, o echipă foarte populară a plecat acasă! Echipele formate din Raluka cu Ana Baniciu, Daniela Crudu cu Vica Blochina și Liviu Vârciu cu Andrei Ștefănescu s-au luptat pentru a ajunge în finală. După 4.700 de kilometri parcurși, doar două echipe au ajuns în ultima fază a competiției.

Finala „Asia Express” va fi difuzată marți (3 aprilie). Au rămas doar două echipe în cărți pentru marele premiu de 30.000 de euro, dar până la a-și adjudeca primul loc. Daniela Crudu și Vica Blochina au fost eliminate, în semifinala de luni seară (2 aprilie). În finală se vor lupta Andrei Ștefănescu cu Liviu Vârciu și Raluka cu Ana Baniciu.

„Nici nu vrem să ne gândim că am putea pierde finala”

Destinația finală a acestei etape a fost Bangkok, acolo unde Gina Pistol a dezvăluit clasamentul final de la „Asia Express”.Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Vica Blochina și Daniela Crudu și Raluka alături de Ana Baniciu sunt cei șase concurenți care s-au luptat crâncen pentru a-și asigura locul în etapa finală a emisiunii „Asia Express”. Regulile concursului sunt clare: ultima echipă clasată pleacă acasă și primele două ajunse la punctul de întâlnire merg în finală. Astfel, Vica Blochina și Cruduța au plecat acasa.

,,Am ajuns aproape de final, nu ne-am așteptat. Ușor, ușor am zis că mai avem puțin, că îi putem depăși pe ceilalți, că putem lua și o amuletă, iar acum suntem aici. Nici nu vrem să ne gândim că am putea pierde finala”, a declarat Liviu Vârciu.