(P) Care sunt cele mai cerute intervenții chirurgicale estetice pentru femei

Nu putem nega faptul că avem grijă de modul în care arătăm mai mult ca oricând. În alte vremuri, îngrijirea era limitată, doar cei cu venituri mari putând apela la anumite metode. Odată cu evoluția industriei cosmetice, dar și cu dezvoltarea chirurgiei, lucrurile s-au schimbat. Acum avem acces la o mulțime de proceduri, iar informațiile ne sunt la îndemână.

Trebuie să recunoaștem că chirurgia estetică a cunoscut o expansiune semnificativă în ultimele decenii. Operațiile devin din ce în ce mai accesibile, dar și populare, în special pentru femei. Multe dintre noi își doresc să obțină o îmbunătățire în ceea ce privește anumite trăsături fizice. În unele situații vorbim de a se simți mai bine în propria pielea sau a avea mai multă încredere. Mai sunt și cazuri în care este nevoie de o operație care să refacă o anumită parte. Un exemplu bun ar fi mastectomia. În această situație, este extirpat unul sau ambii sâni din cauza cancerului mamar. După, se va proceda la reconstrucție. Astfel, femeile care au scăpat de această boală necruțătoare, se pot bucură de feminitatea lor.

Operația de mărire a sânilor

Cum am menționat deja, intervențiile din aceste zone pot fi uneori imperios necesare. Operațiile din zona sânilor sunt însă de mai multe feluri. Printre cele mai populare operații estetice regăsim augmentarea mamară. Este cunoscută și sub numele de mărire a sânilor. Această intervenție are scopul de a îmbunătăți forma, dar și dimensiunea sânilor. Femeile apelează la operație pentru a corectă asimetriile, pentru a adăuga volum după pierderea greutății, după o sarcină. De obicei, această intervenție implică utilizarea de implanturi siliconice sau saline. Femeile aleg procedura pentru a obține sâni mai echilibrați.

Foarte multe au nevoie de aceasta pentru a-și recăpăta încrederea în propria feminitate. Augmentarea mamară este realizată în funcție de dorințele pacientei. Totuși, trebuie să specificăm faptul că medicul estetician este cel care recomandă cea mai potrivită dimensiune. De asemenea, trebuie să fim atente la forma implanturilor. Pentru a obține un rezultat cât mai natural nu trebuie să alegem ceva exagerat. Un medic bun va ști cum să ne sfătuiască astfel încât să luăm cea mai bună decizie.

Modelarea corpului eliminând grăsimea în exces

Nu doar sănii sunt o “problemă” în calea spre imaginea perfectă. Din cauza modelelor intens promovate pe social media, multe femei doresc o silueta de invidiat. Așa că aici intră în rol liposucția. Este o altă intervenție estetică extrem de solicitată. Are scopul de a elimina grăsimea în exces din anumite zone ale corpului. Femeile optează pentru o astfel de operație pentru a “sculpta” anumite zone. Abdomenul, coapsele, șoldurile sau brațele sunt cele vizate. În aceste părți ale corpului, depozitele de grăsime persistă. Și asta uneori în ciuda eforturilor făcute cu dieta sau exercițiile fizice. Liposucția oferă un corp mai tonifiat, conturat, fiind ideală pentru femeile care doresc să scape de grăsime. Trebuie să menționăm că aceasta nu este o metodă de slăbit. De multe ori, pacientei i se cere să ajungă la o anumită greutate. Liposucția este în schimb o soluție eficientă pentru modelarea corpului. Astfel poți ajunge la proporțiile mult visate.

Cum ajungem la formă ideală a nasului

Nu trebuie să negăm că fața este cartea noastră de vizită. Una din marile “neplăceri” o reprezintă forma nasului. Rinoplastia se numără printre cele mai cerute intervenții estetice. Are scop estetic, dar și funcțional. Procedura permite modificarea formei nasului, corectând probleme. Sunt femei ce se plâng de un nas prea mare, asimetric sau cu cocoașă. Multe persoane aleg rinoplastia pentru a-și armoniza trăsăturile faciale sau a corectă imperfecțiunile. De asemenea, în unele cazuri, rinoplastia are și un rol funcțional. Prin această intervenție, poate fi îmbunătățită și respirația. Sunt multe femei, dar și bărbați, care suferă de deviație de sept sau a altor probleme. Pentru acestea, rinoplastia este absolut necesară.

Rejuvenarea zonei sensibile a ochilor

Se spune că ochii sunt primii care au de suferit când vine vorba de îmbătrânire. Nu globul ocular, ci zona din jurul lor. Pleoapele, cearcănele, ridurile din colțul lor sunt semne că trebuie să luăm măsuri. Blefaroplastia este operația estetică destinată corectării acestor imperfecțiuni. Cu ajutorul ei putem scăpa de pleoapele căzute sau de pungile de sub ochi. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pielea din jurul ochilor pierde din elasticitate. Mușchii pleoapelor slăbesc, ceea ce poate însemna un aspect obosit sau îmbătrânit. Această intervenție elimină surplusul de piele și grăsime din zona pleoapelor. Rezultatul trebuie să redea o expresie facială mai tânără. Blefaroplastia este cerută de femeile care își doresc un aspect mai fresh. De cele mai multe ori, rezultatele sunt mai mult decât satisfăcătoare.

Liftingul facial pentru un chip mai tânăr

Să rămânem tot în zona feței. Dacă dorești o schimbare totală, pot alege liftingul facial. Această intervenție chirurgicală care are rolul de a întineri aspectul general al feței. Pielea căzută va fi întinsă astfel încât să își recapete fermitatea. În general, femeile de peste 40 de ani apelează la o astfel de intervenție.

Are menirea de a combate semnele vizibile ale îmbătrânirii. Astfel pielea lăsată, ridurile sau alte imperfecțiuni vor dispărea. Liftingul facial poate fi combinat cu alte proceduri estetice, precum liftingul gâtului sau blefaroplastia. Femeile care aleg această intervenție vor experimenta îmbunătățirea majoră a aspectului facial.

Operațiile estetice oferă femeilor o oportunitate de a-și îmbunătăți înfățișarea. În mare parte, rolul acestor intervenții este acela de a recăpăta încrederea în sine. În cabinetul medicului, acesta trebuie însă să explice detaliat în ce constă fiecare procedura sau riscurile. Decizia de a apela la o operație estetică trebuie să fie bine informată. Vei avea nevoie, deci, de un medic specialist, care să asigure un rezultat conform așteptărilor, dar și realist.