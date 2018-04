Carla’s Dreams a fost pus într-o situație neplăcută! Ce s-a întâmplat cu juratul ”The Four – Cei 4”

Alegerea unui concurent de a cânta o piesă în stilul foarte cunoscut și apreciat al lui Carla’s Dreams dă naștere multor controverse, în această seară, de la ora 20.00, la ”The Four-Cei 4”.

După ce Feli și Antonia au remarcat faptul că piesa compusă de concurentul de pe scena ”The Four – Cei 4” seamănă foarte mult cu genul care l-a făcut celebru pe Carla’s Dreams, artistul a simțit nevoia să îi ia acestuia apărarea.

”Clar că orice fel de asociere de genul acesta este neplăcută pentru el. Dacă ai spune că ai văzut ceva din Michael Jackson la el, ar fi un compliment, dar așa nu este pentru că suntem în același spațiu cultural. Publicul românesc face asocierea aceasta pentru că nu are acces la muzica din est, unde sunt multe formații cu care și eu eram asociat atunci când am apărut. Stilul Carla’s Dreams l-au avut 18 artiști înainte, care încă există și acum și sunt mult mai tari, mai populari sau mai autentici!”, a spus juratul ”The Four – Cei 4”.

Dacă acesta a fost însă destul de convingător, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”The Four – Cei 4”, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.