Carla’s Dreams, la momentul adevărului! Compromisurile pe care le face omul din spatele măștii. „Sunt mult mai cuminte când sunt mascat”

Carla’s Dreams este un proiect care a impresionat pe toată lumea. Membrii trupei sunt mereu mascați, iar acest lucru a stârnit numeroase curiozități de-a lungul timpului. Solistul trupei a făcut câteva declarații și a vorbit despre omul din spatele măștii.

Invitat în cadrul unui podcast, artistul de peste Prut a spart bariera și a făcut câteva declarații despre omul din spatele măștii. Acesta a vorbit despre el, despre lucrurile ce îl enervează, despre compromisurile făcute și despre viața lui.

Carla’s Dreams a mărturisit că a fost mereu un mic „justițiar” și că îl enervează oamenii care nu se gândesc la alți oameni. Acesta a încercat mereu să ajute pe cât poate, să își vadă mereu de treabă și să nu rănească oameni.

„Eu am fost un pic justițiar în adolescență și în mica maturitate, dar mi-a trecut. Eu urăsc oamenii care nu se gândesc la alți oameni, dar urăsc e un cuvânt foarte dur. Nu urăsc, dar așa, oamenii care pur și simplu nu se gândesc deloc, adică cei care fac greșeli din prostie.

Eu nu prea am dușmani, nu știu, nu prea am făcut rău. Eu am fost răutăcios destul de mult, dar din punctul meu și al altora de vedere, sunt destul de motivat. Eu am făcut ceea ce am vrut de multe ori, dar atunci când știam că asta o sa afecteze pe cineva în mod brutal sau critic, nu am mai făcut-o sau m-am mai gândit o dată. Eu nu prea am făcut răutăți gratuite pur și simplu”, a declarat artistul.

Compromisurile pe care le face omul din spatele măștii

”Eu nu știu dacă m-am culcat vreodată cu gândul, băi ce concesii multe ai făcut… Eu nu știu dacă asta e de bine neapărat, dar eu am făcut niște compromisuri pentru bani, pentru reprezentarea brand-ului CSD pentru băieți, acasă am făcut, în trafic am făcut compromisuri. Atunci când stătea în spatele meu o bătrânică la alimentară am făcut compromisuri. Sunt multe compromisuri pe care le faci permanent și asta nu denotă neapărat bunătate sau deschidere în suflet.”, a mai spus cântărețul.

„Sunt mult mai cuminte când sunt mascat”

De asemenea, solistul Carla’s Dreams a mai mărturisit că în realitate omul din spatele măștii este mult mai „năzdrăvan”, însă pentru că reprezintă o imagine și pentru că reprezintă întreg proiectul deseori se temperează și se cenzurează.

„Eu sunt mult mai cuminte când sunt mascat pentru că reprezint un proiect și nu pot să îmi permit multe lucruri pe care mi le-aș dori. Am scăpări uneori, dar încerc și depun eforturi să reprezint proiectul. În sens de proiect, lumea are anumite așteptări și eu vreau să corespund lor, să fiu chiar mai bun decât atât și asta este regula și a mea și a băieților, adică asta nu e o chestie personală.

Pe mine nu m-a adus cocorul, sunt născut dintr-o mamă și un tată, am prieteni, am familie și sunt așteptări în sensul ăsta de alt ordin pe care clar nu vreau să le dezamăgesc și uneori fac lucruri care sunt așteptate de la mine, dar pe care nu neapărat mi le doresc”, a mai spus solistul Carla’s Dreams.

