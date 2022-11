Carmen Cornaci, primele declarații după ce soțul ei s-a spânzurat: „Îi spuneam mereu că într-o zi voi divorța”

Interpreta de muzică populară, Carmen Cornaci a oferit primele declarații, după ce soțul ei a ales să-și pună capăt zilelor. Ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia lor și de ce a recurs bărbatul la acest gest extrem.

Vestea că soțul solistei Carmen Cornaci s-a sinucis, la vârsta de doar 38 de ani, a șocat o țară întreagă. În urmă cu câteva zile, bărbatul a fost găsit fără suflare, în podul casei din Mănăstirea Doamnei, de către un vecin. Imediat, vecinul a pus mâna pe telefon și a sunat la 112. Un echipaj a ajuns de îndată la fața locului, pentru a efectua manevre de resuscitare, însă, nu s-a mai putut face nimic. Medicii au constatat decesul.

Soțul solistei s-a spânzurat, iar gestul extrem a șocat întreaga familie a acestuia și a interpretei de muzică populară. Acum, aceasta a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului.

Declarațiile halucinante făcute de Carmen, la câteva zile după moartea soțului

Se pare că soțul interpretei a ales să-și încheie socotelile cu viața, din cauză că nu a putut accepta ca soția lui să se despartă de el și să plece cu tot cu copii.

”Existau ceva neînţelegeri şi am ajuns la concluzia că, ar trebui să punem capăt acestei căsnicii, pentru că nu era nimeni fericit. Existau nişte probleme mai vechi pe care noi nu reuşeam să le îndreptăm şi am considerat că este cel mai bine aşa. Am decis să plec luni de acasă, informându-l că nu mă mai întorc, doar că el nu a putut accepta acest lucru. Considera că dacă ne pierde pe mine şi pe copii, nu mai are niciun rost pe lumea asta. Deşi, noi am avut discuţii de acest fel de-a lungul timpului şi spuneam că sunt mulţi oameni care se despart şi decât să trăieşti într-o căsnicie toxică şi să nu fie nimeni fericit, mai bine pe drumuri diferite, încercând din direcţii diferite să ne ajutăm copiii pentru a-i face mari. El nu putea accepta asta, dar nici eu nu mai puteam accepta să duc frâu acestei căsnicii şi din păcate, a doua zi a decis să încheie socotelile cu viaţa şi să se termine în acest fel căsnicia noastră”, a declarat Carmen, pentru Antena Stars.

Tensiunile dintre cei doi ar fi pornit din luna august

Solista a mai spus că din cauza certurilor constante, a început să-l „amenințe” că într-o bună zi va divorța, lucru pe care bărbatul nu l-ar fi acceptat deloc.

”Probabil ar fi trebuit să fi mers la specialişti în psihiatrie. Certurile noastre şi tensiunile s-au îndesit încă din timpul verii, undeva prin luna august. Au început certurile să fie din ce în ce mai dese şi din ce în ce mai grave. Adică, nu prea puteai să treci uşor peste un mic conflict, aşa cum se întâmplă în toate căsniciile de altfel. Supărările erau destul de mari şi noi aveam discuţia asta. Îi spuneam că voi divorţa, că eu nu mai pot accepta, că al lui comportament mă duce către această direcţie. Îi spuneam asta mereu, era ca un fel de ameninţare că într-o zi voi pleca, că într-o zi voi divorţa”, a mai completat aceasta.