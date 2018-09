„Carmen de la Sălciua a murit”! Adevărul despre știrea care i-a șocat pe fani

O informație falsă s-a propagat cu repeziciune pe rețelele de socializare în ultimele ore. Un site autohton a răspândit vestea că cea mai iubită artistă din muzica populară și de petrecere, Carmen de la Sălciua, și fostul ei soț, Culiță Sterp, ar fi murit într-un accident de mașină, iar acest mesaj i-a îngrozit pe toţi apropiaţii şi cunoscuţii vedetei.

Cum știrea a fost răspândită rapid pe rețelele de socializare, informația falsă a ajuns inclusiv la îndrăgita cântăreață. Nu este pentru prima oară când artiști mari ai României sunt puși în astfel de situații. În urmă cu ceva timp, pe internet au circulat știri care anunțau moartea Irinei Loghin, Mariei Dragmiroiu, Carmen Serban, dar și decesul actorului Marian Râlea.

Din fericire, atât Carmen de la Salciua, cât și Culita Sterp sunt în viață. Carmen de la Salciua este foarte supărată şi dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat şi a mărturisit că aceasta ştire falsă i-a făcut pe apropiaţii ei să plângă şi să o sune cu disperare.

„Eu nu prea spun multe despre viata mea si atunci o fac altii. Deja am inceput sa ma obisnuiesc si nu ma mai afecteaza ce citesc , dar stirea asta e totusi prea de tot, mai ales ca apropiatii mei, familia mea, nu e obisnuita sa vada asa ceva. Mama m-a sunat de multe ori … chiar aseara am plecat de la ea … si azi dimineata a vazut stirea, cum nu am mai vorbit cu ea de aseara s-a panicat foarte tare. Azi dimineata imi era telefonul plin de apeluri.

Dragii mei, sunt bine sanatoasa, nu am patit nimic! Nu mai credeti tot ce scriu anumite site-uri fantoma. Pentru cei care ma iubiti si imi urmariti activitatea va anunt ca sunt bine, mai bine ca niciodata. Curand o sa lansez o noua melodie, „Dansez prin ploi”… Am mare incredere in potentialul acestei melodii. Va iubesc.”, ne-a declarat Carmen de la Salciua.