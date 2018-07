Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite si apreciate artiste din muzica populara si de petrecere din Romania, se confruntă cu o problemă destul de serioasă, după ce o persoană i-a „furat” identitatea pe Facebook. Mai exact, o persoana a facut o pagina de like cu numele „Carmen de la Salciua Oficial” unde posteaza poze cu artista si raspunde in numele ei, fanii artistei crezand ca este ea. Pagina respectiva are aproape 12 mii de like-uri.

Imediat ce a aflat ca i-a fost furata identitatea, Carmen de la Salciua a raportat pagina respectiva. Mai mult, in urma celor intamplate artista s-a decis sa-si faca cont oficial de LIKE pe Facebook, pentru a nu-i mai putea fi folosita identitatea de diferite persoane. Artista a dat vestea pe contul ei personal de Facebook.

„Dragii mei, va invit sa îmi urmăriți activitatea și pe pagina mea oficială de Facebook! Este singura pagina oficiala de care ma ocup eu! Restul nu îmi aparțin! Va pup”, a scris Carmen de la Salciua pe contul personal de Facebook.

A semnat actele de divorț, la notar

Carmen de la Salciua si Culita Sterp formau unul dintre cele mai solide cupluri de pe la noi, iar anunţul divorţului a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei doi au divortat, azi, la notar. Artista a facut primele declaratii dupa ce a fost la notar pentru a depune actele pentru divort. (Citește și: Ea este bomba sexy cu care ar fi înșela-o Culiță Sterp pe soția lui, Carmen de la Sălciua)

Cum nu au copii şi-şi doresc un divorţ rapid şi discret, ei s-au programat la un cabinet notarial si au decis, astfel, de comun acord, să pună capăt mariajului, iar pe 2 iulie, artista s-a prezenta în faţa unui notar public din Alba Iulia, urmand sa vina si Culita Sterp pentru a semna actele de divort. Mai mult, Carmen şi Culita au ajuns şi la o înţelegere în ceea ce priveşte partajul averii pe care au făcut-o, împreună, în timpul mariajului.

„Nu îmi doresc sa mai dau nici o declarație, am fost azi la notar, e o chestiune de timp pana totul va fi rezolvat așa cum e legal! E o perioada stresanta pentru amândoi, avem nevoie de liniște sa trecem prin perioada asta! E un capitol închis pentru amândoi! Va mulțumesc!”, a declarat Carmen de la Salciua. (Citește și: Cu ce bărbat a apărut Carmen de la Sălciua după despărțirea de Culiță Sterp)