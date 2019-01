Carmen de la Sălciua, atac devastator la Culiță Sterp: ”Știam că m-a înșelat, am sacrificat totul!”

Carmen de la Sălciua este revoltată după ultimele declarații pe care soțul ei – cei doi nu au divorțat încă – Culiță Sterp, le-a făcut în spațiul public. Motiv pentru care a ținut neapărat să riposteze. Din punctul ei de vedere, Culiță Sterp exagerează și denaturează adevărul. A profitat de pe urma ei, iar asta duce 0 automat – la descalificarea lui ca bărbat.

Carmen de la Sălciua a declarat pentru wowbiz.ro că a făcut tot ce s-a putut pentru ca relația dintre ea și Culiță să meargă. Numai că nu s-a putut.

”El nu poate vorbi despre moralitatea mea. Nu de altceva, dar eu am făcut tot ce am putut ca să ne salvăm relația. După scandalul de la Reșița, eu am fost cea care, deși știam ce s-a întâmplat, am ieșit public și l-am apărat. Eu am fost cea care, de fapt, i-am dat ocazia să devină cineva. Am tras de el cât am putut să facă cursuri de canto, să îl ajut să facă o carieră. Nu voiam să ascult de nimeni care îmi spunea să merg doar eu la cântare, că lor nu le place de Culiță. Insistam, îl duceam peste tot. Știam că m-a înșelat, dar am trecut peste, încercam să fac în așa fel încât relația să meargă, am sacrificat totul. Nu ascultam de nimeni când mi se spunea ceva rău de el”, a declarat Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua: ”Timp de trei ani a avut numai de câștigat de pe urma mea!”

Carmen de la Sălciua s-a decis să spună lucrurilor pe nume, cu atât mai mult cu cât, spune ea, Culiță Sterp a avut numai de câștigat de pe urma ei.

”Când am văzut că relația noastră nu se mai poate repara, am decis să ne despărțim. Am fost înșelată cu prea multe femei, multe mi-au spus, am vorbit cu aproape toate, chiar dacă sunt foarte puține care au recunoscut public că i-au fost amante. Acum, văd eu, el încearcă să mă facă în toate felurile, scoate mesaje pe care le-am dat cu alt bărbat, după ce nu am mai fost împreună cu el, doar din răzbunare. Bine că nu pune și poze cu mine din momente intime, că, cine știe, poate are și din-alea… Adică, nu pot să înțeleg cum poate fi așa… bărbat, cum poate să spună lucrurile astea despre mine, având în vedere că, timp de trei ani, a avut numai de câștigat de pe urma mea și i-am fost, totuși, soție. Adică, sincer, am impresia că în felul în care se comportă, tot el se descalifică”, ne-a mai spus Carmen de la Sălciua.