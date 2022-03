Carmen de la Sălciua, dezvăluiri dureroase despre tatăl său. Bărbatul a făcut închisoare

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din ţară. Deşi apare întotdeauna cu zâmbetul pe buze în faţa fanilor săi, artista ascunde în sufletul său multe momente dureroase. Iată ce a povestit în cadrul unui interviu despre copilăria sa.

Carmen de la Sălciua nu a avut o copilărie fericită. Artista a trecut prin momente cumplite şi spune că nu va uita niciodată perioada în care părinţii săi au divorţat, iar ea a fost nevoită să îl aleagă pe unul dintre ei.

CITEŞTE ŞI: CARMEN DE LA SĂLCIUA, DEZVĂLUIRI DUREROASE. CULIȚĂ STERP AR FI ÎNȘELAT-O DE MAI MULTE ORI

Deşi acele momente i-au marcat existenţa, frumoasa brunetă nu a renunţat la visul său şi a luptat din greu pentru a ajunge o cântăreaţă cunoscută.

„Copilăria mea a fost una foarte simplă. Foarte mult contează susținerea părinților, însă pe mine, din punctul asta de vedere, viața m-a cam lăsat singură. Orice copil care trece prin divorțul părinților, pe viitor are doar două soluții: ori să devină un total opus, ori să meargă pe un drum alunecos și greșit, care duce la ruinare psihică.M-au întrebat cu cine vreau să rămân. În momentul ăla aveam impresia că în mine se băteau două părți. Practic, ca și copil, nu există traumă mai mare decât să-ți iubești amândoi părinții și să vezi că nu se mai poate face nimic. Am ales să rămân cu mama, pentru că o vedeam mult mai responsabilă să ne crească pe noi și să ne educe.”, a spus artista pentru „Teo Show”.

Carmen de la Sălciua, dezvăluiri dureroase despre tatăl său

Vedeta a continuat seria dezvăluirilor şi a povestit faptul că ea a crescut alături de mama sa, în timp ce tatăl ei a fost închis pentru că nu plătise pensia alimentară.

„M-am întâlnit cu tatăl meu după vreo cinci ani, într-o pușcărie. El intrase în pușcărie pentru că justiția s-a autosesizat că nu plătise pensia alimentară. Eu când am aflat, atunci mi-au revenit sentimentele. El întotdeauna fusese tatăl meu, dar când am aflat treaba asta, oarecum s-au amplificat.M-am dus cu sora mea și am stat acolo. L-am văzut printr-o sticlă, mi-a vorbit. Cred că atunci și-a dat seama, de fapt, de binecuvântarea de a avea doi copii.De atunci situația dintre noi s-a schimbat total. Vorbim și astăzi. E adevărat că nu ne vizităm prea des, dar de câte ori pot, sunt alături de el.”, a spus Carmen de la Sălciua.

Sursă foto: Instagram