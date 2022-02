Carmen de la Sălciua, dezvăluiri dureroase. Culiță Sterp ar fi înșelat-o de mai multe ori

Fosta soție a lui Culiță Sterp a rupt tăcerea. Artista a mărturisit că a fost înșelată de mai multe ori. Aceasta a aflat la doar o lună de la căsătorie că partenerul ei ”a călcat strâmb”. Ce părere are mama lui Cuiliță despre fosta noră?

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au format un cuplu în perioada 2017-2019. Din păcate, relația lor de iubire nu a ținut foarte mult și au decis să divorțeze, la scurt timp după nuntă.

La aproape trei de ani de la divorț, cântăreața susține că a reușit să își ierte fostul partener de viață, dar să se ierte și pe ea. Totuși, până acum nu a spus care a fost adevăratul motiv al despărțirii lor.

Carmen de la Sălciua: ”Am aflat de prima infidelitate”

Recent, Carmen de la Sălciua a spus lucrurilor pe nume și a declarat că a aflat, la doar o lună de la căsătorie că a fost înșelată de către Culiță. De asemenea, artista a subliniat faptul că nu a fost o singură infidelitate, au existat mai multe.

”O femeie înșelată e ca o lumânare stinsă. Divorțul nostru era oarecum premeditat. L-am premeditat din secunda în care am aflat de prima infidelitate. Am aflat de prima lui infidelitate la o lună după căsătorie. Lumea credea că am făcut toată mascarada asta pentru rating, pentru că am mai stat un an împreună.

Acum este irelevant ce s-a mai întâmplat. Ulterior, răbdarea și sufletul meu ajunsese la capătul puterilor”, a spus Carmen, în emisiunea Teo Show.

Ce spune mama lui Culiță despre fosta sa noră?

În urmă cu puțin timp, mama lui Culiţă Sterp a vorbit despre fosta sa noră, Carmen de la Sălciua. Femeia a spus că i-a plăcut cum s-a integrat rapid în familie şi nu au existat probleme între cele două. Cu toate acestea, decizia lui Carmen de a divorţa, a dezamăgit-o pe mama cântărețului.

”Carmen, vă spun sincer, s-a integrat foarte bine și foarte repede în familia noastră. Chiar m-a bucurat treaba asta, fiindcă știți și dumneavoastră cum e cu poveștile astea dintre mama soacră și noră. Dar cu Carmen nu am avut probleme pe partea asta. Dezamăgirea a venit mai târziu, când Carmen și-a părăsit casa și soțul. Am fost dezamăgită foarte tare. Ea ar fi trebuit, după mintea mea, să nu facă asta, să plece la prima problemă”, a declarat mama Geta, pentru Playtech.

