Culiță Sterp, cu ochii în lacrimi chiar de ziua sa! Ce l-a emoționat pe artist. „Nu mi-am propus să plâng…”

Astăzi este zi de sărbătoare în familia lui Culiță Sterp. Artistul și-a aniversat ziua de naștere, iar surprizele și urările s-au ținut lanț. Însă, unul dintre mesajele primite l-a emoționat pe cântăreț până la lacrimi. Este vorba despre mesajul primit de la sora sa, Ileana.

Ileana nu a uitat că astăzi fratele său împlinește 29 de ani și a ținut să îi transmită un mesaj. Aceasta l-a felicitat pe Culiță și a împărtășit tuturor câteva amintiri de pe vremea în care starea financiară a familiei nu era tocmai bună. Ileana a dezvăluit că artistul mereu avea grijă de frații săi și i-a mulțumit acestuia pentru tot.

„E minunat să ai frați, dar e și mai minunat să-l ai pe @culita.sterp ca frate. Te iubesc atâta lume și știi de ce? Pentru bunătatea și simplitatea ta pe care nu le-am mai întâlnit la nimeni. Nu e o laudă, însă vreau să spun comunității mele că noi cei trei frați ai lui Culiță, eu, @getasterp și @sterp_iancu_98 am avut multe nevoi ca frați mai mici, iar el mereu când pleca la cântat ne spunea “orice aveți nevoie, să-mi spuneți”.

Ne transfera bani pe card, nu conta suma de care aveam nevoie, iar când ajungea acasă, mereu ne băga în buzunar câteva sute de lei sau euro. Știți cum a fost Culiță pentru noi? Exact ca un TATĂ. Și este în continuare. Mulțumesc pentru protecția și grija ta față de noi. Să-ți țină Dumnezeu sufletul mereu așa cum îl știu eu. Știu că vei fii cel mai fericit alături de @daniela.iliescu și de Milan. LA MULȚI ANI fratele meu bun! Te iubesc! ”, este mesajul transmis de Ileana Sterp pentru Culiță.

Mesajul primit de la Ileana l-a lăsat pe Culiță cu ochii în lacrimi.

„Nu mi-am propus să plâng de ziua mea. Vă iubesc”, a răspuns Culiță Sterp.

Culiță Sterp și-a aniversat ziua de naștere

Culiță Sterp și-a aniversat astăzi ziua de naștere și a petrecut alături de familie, la munte. După petrecerea grandioasă pe care a organizat-o pentru fiul său, Culiță și-a dorit că ziua de naștere să o petreacă liniștit alături de familie, relaxându-se.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru urările voastre, pe care mi le-ați făcut, am citit o grămadă de mesaje și chiar dacă nu apuc să vă răspund, nu aș avea cum nici daca aș vrea… să știți că vă mulțumesc din suflet și vă iubesc pe toți în egală măsură.

M-au adus ai mei, familia, m-au adus la munte de ziua mea. N-am apucat să dorm, să-mi scuzați fața, că sunt obosit, că am venit la cântare de la Suceava și direct aici am aterizat. Am timp să dorm la noapte. Am venit să stăm o zi, doua, aici, să ne mai relaxam puțin”, a spus Culiță.

