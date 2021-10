Cum a fost la petrecerea de botez a fiului lui Culiță Sterp! Ce vedete au participat la eveniment

A fost petrecere mare în familia lui Culiță Sterp. Cântărețul a organizat petrecerea de botez a fiului său. La eveniment au participat mai multe vedete din showbizul românesc!

În urmă cu o zi a avut loc petrecerea de botez a fiului artistului Culiță Sterp. La fericitul eveniment au luat parte o mulțime de vedete, printre care și Theo Rose și Bogdan de la Ploiești. Petrecerea a fost organizată în detaliu chiar de către artist și partenera sa de viață. Iar, evident, de la marele eveniment nu a lipsit nici mama lui, mama Geta. La petrecere au venit mulți dintre apropiații lor, printre care și Irisha, Sorin Pușcașu, Cucu, Ștefan Ciuculescu, dar și Andrei Ciobanu.

La eveniment a fost invitat și tatăl fraților Sterp, lucru despre care Culiță a vorbit recent, într-un vlog: ”Acum să vedem. Mama a zis că dacă vine el, s-ar putea să nu vină ea. După cum bine știți, ei s-au separat de vreo 10 ani. Acum o să vedem ce o fi, noi sperăm să vină amândoi și să nu facă copilării de genul. Sunt oameni mari, sunt maturi. Fiecare dintre ei e liber oarecum să aleagă ce să facă în viață”.

Evenimentul a avut loc într-un loc exclusivist, departe de ochii lumii. Pe lângă voie bună, distracție și oameni dragi, invitații au avut ocazia să se înfrupte și din delicii, precum brânzeturi fine, somon afumat, salate, pară fiartă în vin sau chiar rualdă de pui cu hribi. Atmosfera a fost întreținută de Theo Rose și Bogdan de la Ploiești, arată Wowbiz.

Ce spunea Culiță Sterp despre botezul lui Milan?

Culiță Sterp se poate considera un bărbat împlinit. Aristul are o carieră de succes, o familie frumoasă, iar de curând şi-a ţinut pentru prima dată copilul în braţe. Aşa cum era de aşteptat, fostul faimos de la „Survivor România” i-a pregătit micuţului o petrecere despre care toată lumea va vorbi.

”Botezul are loc acum, la sfarsitul lunii octombrie, pe data de 21. Dar avand in vedere situatiile care s-au impus recent, nu stiu daca o sa mai fie sau nu si ne-am gandit ca in caz ca nu se poate face, o sa-l facem la anul cand o sa aiba copilul un an, pe 17 iunie.

Eu am cantat la foarte multe botezuri si erau copiii mari. Chiar ieri am apucat sa ne facem lista de invitati si am zis sa incercam sa facem. Daca se poate facem, daca nu…am zis ca n-or sa fie foarte multi invitati, in jur de 200. Nici multi, nici putini. Nu facem cu foarte multa lume, cu prietenii mai apropiati, cred ca ei conteaza cel mai mult. Nu stim deocamdata.

Nu cant la botez, sunt o gramada care canta, din breasla mea, prieteni de-ai mei. Or sa fie o gramada de cantareti, nu mai cant si eu. Si asta, cu cantatul, se zicea ca poarta ghinion. Bine, eu nu cred ca poarta ghinion neaparat, dar mai bine nu. O sa ma distrez, o sa ma simt bine”, a spus Culiță Sterp, la Teo Show.

Sursă foto: Instagram