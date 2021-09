Culiță Sterp, dezvăluiri despre botezul fiului său. De ce îi este teamă artistului: „Având în vedere situaţiile care s-au impus recent, nu ştiu dacă…”

Culiță Sterp trăieşte cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa de când a devenit tătic. Artistul se pregăteşte de cel mai frumos eveniment din viaţa micuţului, însă are câteva temeri. În cadrul unei emisiuni TV, artistul a făcut câteva dezvăluiri pentru fanii săi.

Culiță Sterp se poate considera un bărbat împlinit. Aristul are o carieră de succes, o familie frumoasă, iar de curând şi-a ţinut pentru prima dată copilul în braţe. Aşa cum era de aşteptat, fostul faimos de la „Survivor România” îi pregăteşte micuţului o petrecere despre care toată lumea să vorbească.

Deşi a ales deja o dată pentru fericitul eveniment, se pare că restricţiile ar putea să îi încurce „socotelile”. Pentru că s-au impus noi reguli din cauza numărului uriaș de infectări, Culiță se gândește că botezul ar putea fi amânat până anul viitor.

”Botezul are loc acum, la sfarsitul lunii octombrie, pe data de 21. Dar avand in vedere situatiile care s-au impus recent, nu stiu daca o sa mai fie sau nu si ne-am gandit ca in caz ca nu se poate face, o sa-l facem la anul cand o sa aiba copilul un an, pe 17 iunie.

Eu am cantat la foarte multe botezuri si erau copiii mari. Chiar ieri am apucat sa ne facem lista de invitati si am zis sa incercam sa facem. Daca se poate facem, daca nu…am zis ca n-or sa fie foarte multi invitati, in jur de 200. Nici multi, nici putini. Nu facem cu foarte multa lume, cu prietenii mai apropiati, cred ca ei conteaza cel mai mult. Nu stim deocamdata.

Nu cant la botez, sunt o gramada care canta, din breasla mea, prieteni de-ai mei. Or sa fie o gramada de cantareti, nu mai cant si eu. Si asta, cu cantatul, se zicea ca poarta ghinion. Bine, eu nu cred ca poarta ghinion neaparat, dar mai bine nu. O sa ma distrez, o sa ma simt bine”, a spus Culiță Sterp, la Teo Show.

Culiță Sterp a copilărit alături de iubita sa

Deși toată lumea a crezut că artistul și iubita sa s-au cunoscut recent, lucrurile nu stau întocmai chiar așa. Se pare că Daniela și Culiță se cunosc din perioada liceului și chiar au fost colegi. Mai mult, cântărețul avea o pasiune pentru ea încă de pe atunci, însă nu avea curajul să i-o mărturisească.

Iată că drumurile vieții lor s-au intersectat, până la urmă, iar acum sunt fericiți, se iubesc și chiar au deveni părinții unui băiețel pe nume Milan.

„Tu, frumoaso, în primul rând mă bucur că am avut o prietenă și o colegă atât de nebună și de bună și că o să o am în continuare pentru că sunt sigur că o să rămânem la fel de buni prieteni sau poate și mai buni. Tu… glumele tale… râsul ăla al tău, de când începeai, uitai să te mai oprești. Când mă gândesc, nu știu ce să fac, să râd că au fost sau să plâng că se termină. Tu ai fost emblema fetelor din clasa asta și tu știi”, îi scria Culiță Sterp Danielei Iliescu, la terminarea liceului.

