Culiţă Sterp, prima reacţie după ce Daniela Iliescu a fost acuzată că cere produse pe moca. Artistul a luat foc

Daniela Iliescu, parternera lui Culiță Sterp, a fost acuzată recent, că cere produse de la diferite firme, în schimbul promovării acestora pe conturile de socializare. Ba mai mult decât atât, în mediul online au apărut fotografii cu acele conversații.

Însă, așa cum îi stă bine oricărui bărbat, Culișă Sterp i-a luat apărarea Danieleie, explicând fanilor că astfel de lucruri pot avea și… consecințe juridice.

”Noi am primit mai multe mesaje cum că Daniela ar fi ar fi accescris la niște pagini să îi facă promovare și pagina nu ar fi acceptat, dar culmea, că nu apare pagina aia în ce îmi trimite-ți voi în pozele astea. Vreau sa vă spun doar atât: Daniela în viața vieților ei nu a scris la nimeni, dar absolut la nimeni, să facă ea promovare la cineva. Îi scriu o grămadă de oameni și refuză.

O grămadă de pagini sunt refuzate de ea pentru că ea nu face promovări tip barter. Ea dacă face o promovare, o face contra cost, și face foarte puține, după cum a-ți văzut și voi, și le alege foarte bine. În primul rând, nu e genul de persoană care să accepte mocangeala asta, cum o acceptă mulți din ”influencerii” aștia, să zicem așa, ea niciodată nu a avut nevoie de nimic, nu doar acum de când e cu mine, și înainte a avut tot ce i-a trebuit nu i-a lipsit absolut nimic, și nici nu se crede vre-un influencer așa cum se cred mulți care nu sunt!”.

Culiță Sterp: ”Sunt căi juridice prin care se poate rezolva problema asta! ”

”La fel și eu, nu mă cred infleuncer, suntem niște oameni persoane cunoscuți de multă lume și normal că oamenii ne caută ca să le promovăm unele prodise. Dar noi, în schimb, în viața noastră, nici eu și nici ea, nu am cerut nimănui niciodată, haideți să vă promovez eu produsul pe barter. Niciodată în viața mea și nici nu am să fac așa ceva. Nu am nevoie de nimic. Cine vrea mă găsește și pe mine, și pe ea.

Deci vă rog, aveți grijî pe viitor ce faceți, pentru că sunt căi juridice prin care se poate rezolva problema asta! Nu puteți să faceți conturi false cu numele ei sau cu numele meu sau cu oricine altcineva și să scrieți voi la alte pagini, haideți să vă promovez produseul ca oamenii aia să creadă că suntem noi! Sunteți nebuni la cap!”, a spus Culiță Sterp într-un video publicat pe Instastory.

Sursa foto: Arhica Cancan