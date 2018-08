Carmen de la Sălciua, dezvăluiri neașteptate: „Au mâncat în casa mea, iar acum mă atacă”! Ce mesaj are artista pentru cei care o jignesc

Carmen de la Salciua este o cantareata foarte apreciata, iar popularitatea ei a crescut foarte mult in ultimele luni, insa chiar si ea atrage uneori critici din partea internautilor.

Carmen de la Salciua este o cantareata apreciata de multi romani. Frumoasa artista a adunat sute de mii de urmaritorii pe retelele de socializare. Fiecare fotografie pe care tanara o posteaza aduna in scurt timp mii de aprieceri din partea fanilor si comentarii in care i se spune mereu cat de frumoasa, dar si cat de talentata este.

Cea mai sexy si iubita cantareata din muzica populara si de petrecere obisnuieste sa tina legatura cu fanii sai fideli prin intermediul site-urilor de socializare si sa posteze fotografii din momentele importante ale vietii sale si din locurile pe care le viziteaza. In ultima perioada, insa, aceasta a primit multe comentarii nesarate si a fost nevoita sa posteze un mesaj fabulos pentru cei care o jignesc in mod gratuit. Mai mult, Carmen de la Salciua a facut referire si la persoane apropiate din viata ei, pe care candva le-a fost aproape la bine si la greu.

„M-a întrebat multă lume de ce nu-i „spurc” pe cei care ma spurca … Răspunsul e simplu: nu ma tăvălesc in mocirla nimănui! Chiar dacă purtarea unora e anormala și denota psihoze grave și o lipsa îngrijorătoare de stima de sine, nu simt nevoia nici sa ma apar, nici sa ma justific și nici sa ma răzbun! Pe mine ma apara Dumnezeu, ma justifica faptele mele concrete, și oamenii care îmi sunt alături … iar de răzbunat, ma răzbuna pacea și fericirea de care ma bucur!

Pana sa devin populară, nu a avut nimeni, nimic cu mine … de ce au acum e evident! Și chiar dacă unii depun eforturi sa ma supere și sa îmi producă disconfort … nu au nici o șansa ! Sunt imună la atacuri! Din fericire am evoluat destul de mult din punct de vedere spiritual, încât sa accept cu seninătate tot ce se întâmpla… conștientă ca unii au demonii lor și luptele lor pe care nu stiu sa le duca singuri … și face fiecare cum poate!

Nu sunt suparata pe nimeni, nu detest pe nimeni, nu am resentimente … Stiu foarte bine cine și de ce încearcă sa îmi tulbure pacea sufletului … cunosc tertipurile celor care încearcă sa subestimeze lumea, care cred ca reușesc sa manipuleze și sa instige… asa cum și ei stiu ca nu le-am făcut nici un rau, pe unii chiar i-am ajutat … ca nu datorez nimic nimănui și ca nu le-am adus prejudicii de nici un fel!

Prefer sa tac și sa zâmbesc mulțumită știind ca unii dintre cei care azi ma ataca … au purtat cândva haine de la mine, ca au lucruri de la mine, ca au mâncat in casa mea, ca le-am oferit momente frumoase … și uneori mângâiere! Și cu cât ma ataca mai tare, cu atât mai mult eu sunt mulțumită, ca eu sunt cea care a făcut bine și nu ma aflu in aceasta postura ingrata!

Sper sa învețe și alții din ce am scris aici … sa ignore răutățile și sa privească oamenii rai cu compasiune …Nu intrați in luptele nimănui, nu va explicați … nu încercați sa convingeți lumea de contrariul celor care se spun despre voi… Va asigur ca exista o dreptate divina .. .eu văd din ce in ce mai des asta! O zi minunata!”, este mesajul fabulos postat de Carmen de la Salciua.

Carmen de la Sălciua, “noua Regină a Youtube-ului”

Nu încape îndoială, Carmen de la Sălciua este unul dintre cei mai tari artişti români la momentul actual. Cea mai sexy artista din muzica populara si de petrecere reuseste sa cucereasca topurile cu fiecare piesa pe care o compune. Noua ei piesa „De ce traim o iubire interzisa?” s-a menţinut pe primul loc în Trending pe YouTube, timp de 10 zile consecutiv. Mai mult, piesa a acumulat aproape 4 milioane de vizualizari si peste 35 de mii de Like-uri, la doar o doua saptamani de la lansare.