Carmen de la Sălciua, distrusă de durere! Moartea lui Răzvan de la Oradea a devastat-o. Ce mesaj a postat artista

Răzvan de la Oradea, un celebru cântăreț de manele, și-a găsit sfârșitul după ce a suferit patru stopuri cardio-respiratorii, la doar 35 de ani. Toți care l-au cunoscut și idolatrizat sunt, acum, în stare de șoc. Carmen de la Sălciua este, la rândul ei, devastată și, pe contul personal de socializare, a scris un mesaj emoționant în memoria artistului decedat.

“Prima dată când te-am auzit cântând pur și simplu mi s-a făcut piele de găina… ‘Tebe da Zaboravim’! Ai cântat-o cu atâta suflet încât am uitat că trebuie să dansez și am rămas cu telefonul pe filmat să nu pierd momentul! O am și acum pe telefon… însă acum o vei interpreta atât de frumos îngerilor, iar noi vom rămâne cu amintirea unui om plin de viața, unui om care a trăit prin cântec și a oferit oamenilor momente de neuitat… Cu siguranță cuvintele sunt puţine și mici pentru durerea celor apropiați și familiei tale, dar ajută-i tu de acolo de Sus și le diminuează durerea! Drum lin către Dumnezeu!“, a transmis Carmen de la Sălciua.

Manelistul Răzvan de la Oradea a murit la doar 35 de ani. Cauza decesului

Manelistul Răzvan de la Oradea a încetat din viață marți dimineață, după ce a suferit patru stopuri cardio-respiratorii, ultimul fiindu-i fatal. Rudele și apropiații sunt în stare de șoc după moartea lui și se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Îndrăgitul cântăreț avea mai multe probleme de sănătate din cauza obezității morbide.

Potrivit presei locale, Răzvan Taichis s-a simțit rău luni, 2 septembrie și a fost internat pe secția de Interne, la Spitalul Județean Oradea, cu tulburări respiratorii. El suferea de obezitate morbidă și de aici i s-au produs alte probleme grave de sănătate, inclusiv hipertensiune arterială, sindrom nefrotic, relatează bihon.ro.

Marți dimineață, Răzvan de la Oradea a făcut două stopuri cardiorespiratorii pe patul de spital de la Județean. Manelistul a fost resuscitat de două ori și Răzvan a fost transferat la secția de Anestezie Terapie Intensivă, unde a mai suferit încă două stopuri cardio-respiratorii, iar inima lui a încetat pentru totdeauna să mai bată.