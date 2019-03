Carmen de la Sălciua, pe mâna medicului estetician. Ce intervenţie își face artista

Să fii artist, artistă înseamnă o mulțime de responsabilități, iar printre acestea se numără și aceea de a fi extrem de atent cu imaginea ta. Acesta este unul dintre motivele pentru care Carmen de la Sălciua s-a decis să se lase pe mâna medicului estetician. Cântăreața le-a împărtășit fanilor ce intervenție își face.

Carmen de la Sălciua, pe mâna medicului estetician

La 30 de ani, Carmen de la Sălciua vrea să își corecteze cearcănele, apărute după numeroase nopți fără somn, iar dezvăluirea ei a venit după ce un fan i-a făcut un compliment, însă, în același timp i-a spus că nu crede că nu are implant cu silicon. Mesajul acestuia a fost: “Nu pot să cred că nu ai silicoane la cum arăţi”.

Fosta soție a lui Culiță Sterp i-a răspuns imediat și a subliniat că nu își dorește să aibă un bust mai mare, preferând să rămână așa cum a înzestrat-o Mama Natură. “Mulţumesc. Nu intenţionez să-mi fac nicio ajustare la nivelul bustului. Sunt bine aşa. Suntem frumoase şi dacă nu suntem plastic. Îndrăznesc să-mi fac ceva la faţă pentru a corecta nopţile nedormite, cearcăne, dar atât”, a spus Carmen de la Sălciua pe Instagram.

În prezent, cântăreața trăiește o poveste de dragoste alături de Cosmin Isăilă, un tânăr din Sibiu. Și fostul soț și-a refăcut viața și se iubește cu o blondă focoasă.

Carmen de la Sălciua și Culiţă Sterp, divorţ cu scandal

Oficial, cei doi artiști nu au divorţat încă, deşi Carmen de la Sălciua a declarat că e singură şi disponibilă. “Am 26 de ani, viaţa de-abia de acum începe. Ţi-o mai iei câteodată! Nu e fosta! Nu stăm împreună! A spus că am divorţat, că e o femeie liberă, dar nu e aşa. Nu există posibilitatea unei împăcări. Eu sunt decis sută la sută să nu mai fim împreună. Au fost multe chestii. Au fost probleme, ne-am împăcat, am trecut peste. Am greşit cu ceva. Nu e adevărat ce s-a spus la TV. Un prieten bun, comun. Noi ne certam, ea vorbea cu el. El o dădea pe consolări”, a mărturisit Culiţă Sterp în cadrul emisiunii lui Teo Trandafir.