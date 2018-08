Carmen de la Sălciua este o femeie liberă, artista se află în plin proces de divorț cu soțul ei, Culiță Sterp, și preferă să experimenteze tot felul de lucruri noi, alături de prieteni. Recent, Carmen s-a dat parapanta, nu singură și acompaniată de alți doi colegi de breaslă, Celia și Karym.

„Experienta cu parapanta… Doamne! 15 minute de senzatii tari, e minunata linistea din aer. Cu Celia si Karym m-am imprietenit repede, am facut schimb de numere, Celia e balanta ca si mine deci… ne place la inaltime si impartasim pasiuni comune! As mai repeta experienta cu siguranta… desi la inceput am fost putin sceptica, insa eu ador golurile de aer… cand calatoresc cu avionul abia astept sa aterizam… iti dau o senzatie suprema! La fel m-am simtit si cu parapanta! Va recomand sa incercati! Frica se transforma imediat in senzatie!”, a declarat pentru wowbiz.ro, Carmen de la Sălciua.

Karym însă a fost mult mai temător, deoarece îi este friă de înălțime. „Nu sunt un fan al inaltimilor si nici al zborului cu avionul.Trebuie sa le multumesc fetelor ca m-au ajutat sa inving aceasta fobie. Sincer am sarit in gol doar ca sa imi apar orgoliul si mandria de barbat. Acum ca mi-am invins aceasta teama pot calatori mai linistit cu avionul„, a spus Karym potrivit aceleiași surse.

Celia recunoaște că zborul este, pentru ea, cea mai plăcută experiență. “Am descoperit o noua pasiune, iar odata ce ai zburat, mereu cand privesti spre cer stii cat de minunata este senzatia, zborul cu parapanta este zborul care imita cel mai bine zborul pasarilor, imi imaginez ca asa e zborul ingerilor… e minunat! Am insistat foarte mult si ma bucur ca am reusit sa conving si pe Carmen dar si Karym sa incerce aceasta noua experienta, ne-am luat toti zborul… A fost minunat, eu imi desfaceam mainile si priveam peste munti, peste campii am simtit aceasta experienta ca pe o binecuvantare … daca imi lipsesc aripile in viata aceasta, acolo in zbor am simtit de parca le-as avea!”, ne-a declarat Celia.