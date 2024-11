Carmen Grebenișan a fost înșelată? Influencerița a spus adevărul despre fosta relație: „Toți înșală”

Carmen Grebenișan, una dintre cele mai populare figuri din lumea online din România, a vorbit recent despre un capitol sensibil din viața sa personală: divorțul de Alex Militaru. După ani de speculații și presupuneri, influencerița a adus în discuție unul dintre factorii care au dus la despărțirea lor, confirmând indirect faptul că infidelitatea a avut un rol decisiv.

Deși este recunoscută pentru activitatea sa profesională de succes și premiile obținute în lumea digitală, Carmen a fost în centrul atenției și pentru viața sa personală. Fosta sa căsnicie cu Alex Militaru a fost deseori analizată de urmăritorii săi, iar motivele separării au generat mult interes. De-a lungul timpului, s-a speculat că influencerița ar fi fost cea care a greșit în relație, însă adevărul pare să fie altul.

Potrivit informațiilor recent dezvăluite, unul dintre cele mai dureroase momente ale fostei sale relații a fost confruntarea cu trădarea. Într-o confesiune, Carmen a lăsat să se înțeleagă că Alex Militaru a fost cel care nu a respectat angajamentele căsniciei. Infidelitatea ar fi fost momentul de cotitură care a început să destrame relația dintre cei doi.

„Trădarea și minciuna (n.red. au durut-o cel mai tare). Mai tare ca asta nu cred că poate să doară ceva, mai ales că orice tip de greșeală faci într-o relație, știi că sunt greșeli neintenționate sau comportamentale, nu principiale. Sunt tipuri și tipuri de greșeli, iar unele cântăresc mai mult, după părerea mea. Rupturile acolo încep, de fapt. Sunt genul de persoană căreia îi place să ia lucrurile de la zero. Multe femei spun: ‘toți bărbații sunt la fel, toți mint, toți înșală’. Nu vreau să cred chestia asta. Sunt sigură că nu e așa, chiar dacă am trecut prin asta, am trecut de mai multe ori prin asta.”, a declarat Carmen în cadrul unui podcast.

În ciuda situației dificile, Carmen a încercat să salveze relația. Potrivit apropiaților, aceasta a luptat să păstreze intactă legătura lor, chiar și după ce a fost confruntată cu adevăruri dureroase. Decizia de a pune capăt căsniciei a venit după o perioadă de încercări de reconciliere, dar trădarea a fost un obstacol de netrecut.

„Noi ne iubeam, nu regret absolut nimic, mi-a plăcut toată experiența, dar și el s-a simți cumva că, ok, stăm în aceeași casă, ne iubim, s-o cer în căsătorie. Cred că s-au decalat puțin situațiile, au venit un pic mai repede decât trebuie, dar nu a fost ceva greșit, așa a fost să fie. (…) Înainte deja noi simțeam că ne cam separăm. Am mai avut două momente de cumpănă în relația noastră în care aproape că am luat decizia să ne separăm și am decis să las totuși lucrurile să curgă și au curs încă puțin și s-au terminat. Nu e atât de dureros uneori pentru că, chiar dacă eu am știut că el greșește și eu greșesc, noi ne-am înțeles pe amândoi că am greșit, dar ce să facem. Nu s-a putut repara.”, a spus Carmen Grebenișan în cadrul podcastului ZUnivers Podcasts.