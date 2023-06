Carmen Grebenișan a lămurit, în emisiunea lui Măruță, care e diferența dintre Survivor și Asia Express

Carmen Grebenișan s-a întors în țară, după cinci luni petrecute departe de casă și de cei dragi. Finalista „Survivor România 2023” a vorbit despre întreg parcursul ei, în cadrul podcast-ului „Acasă la Măruță”. Influencerița a făcut chiar și o comparație între Asia Express și Survivor.

Survivor România 2023 s-a încheiat oficial pe data de 24 mai. Carmen Grebenișan, Andrei Krișan și Dan Ursa au fost cei care s-au luptat în marea finală, însă doar unul a fost desemnat câștigător. Telespectatorii i-au acordat voturile de încredere lui Dan Ursa, cel care a plecat acasă cu premiul cel mare de 100.000 de euro și trofeul Survivor.

Carmen Grebenișan a rezistat eroic pe parcursul celor cinci luni petrecute în Republica Domincană. Probele prin care a trecut au făcut-o să-și dea seama că este mult mai puternică și mult mai ambițioasă decât credea. Invitată în cadrul podcast-ului „Acasă la Maruță”, blondina a spus totul despre cum i s-a părut întreaga experiență și a făcut o comparație între Asia Express, emisiune la care a participat cu buna sa prietenă Alina Ceușan, și între show-ul de la Pro TV.

Carmen Grebenișan, mărturisiri sincere despre experiența Survivor: „O poţi lua razna uşor dacă nu eşti stabil psihic”

Influencerița a declarat că după două luni petrecute în Republica Dominicană, cel mai greu dificil i-a fost să stea departe de cei dragi, iar aceea era perioadă în care simțea că nu mai poate face față dorului.

„Am căzut psihic, la început eram bine, apoi am căzut după vreo 2 luni şi m-am ridicat iar. Aşa am simţit eu experienţa asta. Mi-a fost greu să nu am informaţii de acasă. Ştiam că dacă se întâmplă ceva grav aş fi anunţată, dar totuşi… Mintea te poate sabota, făceam scenarii de tot felul. Eram blocaţi într-o buclă a timpului, se întâmplă mereu acelaşi lucru. Probele erau diferite, dar în rest nu era la fel. Poţi înnebuni, o poţi lua razna uşor dacă nu eşti stabil psihic”, a declarat Carmen Grebenișan.

Cât despre diferența dintre Asia Express și Survivor, Carmen a declarat că din punctul de vedere al gradului de dificultate cel mai greu este la Survivor.

„La Survivor (n.r.: a fost mai dificil). A fost mai greu pentru că e de cursă lungă și e mai mult joc psihologic”, a fost răspunsul oferit de Carmen Grebenișan în podcastul „Acasă la Măruță”.

Cât despre banii încasați pentru participarea în ambele competiții, Carmen Grebenișan nu a dat foarte multe detalii, susținând că lucrează cu agenție, ceea ce înseamnă că banii nu îi revin doar ei.

„Unde ai câștigat mai mulți bani, la Survivor sau la Asia?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Stai puțin, că eu lucrez cu agenție. Au procentul lor, îți dai seama. Se ocupă de toate proiectele mele și sunt mulțumită de ei, de Global Records”, a precizat Carmen Grebenișan.

