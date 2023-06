Cu ce afecțiune gravă s-a întors Carmen Grebenișan de la Survivor. Influencerița are probleme mari după show-ul de la Pro TV

Carmen Grebenișan a rezistat cinci luni în cadrul competiției Survivor România. Influencerița a demonstrat că forțele sale nu au limite și că-și merită locul printre cei mai buni. Blondina a fost singura concurentă din echipa „Faimoșilor” care a ajuns în marea finală. Lupta a fost câștigată de Dan Ursa, cel care a plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro. Carmen Grebenișan s-a întors cu o serie de afecțiuni din Republica Dominicană, despre care nu s-a sfiit să nu vorbească.

Carmen Grebenișan s-a întors recent din Republica Dominicană, după aproape jumătate de an petrecut în jungla din Republica Dominicană. Fosta faimoasă a dat dovadă de multă perseverență și tenacitate, calificându-se în marea finală. Telespectatorii au fost cei care au avut puterea de a desemna marele câștigător, voturile publicului fiind cele care l-au făcut pe Dan Ursa învingător în acest sezon. Chiar dacă nu a reușit să plece acasă cu marele premiu, influencerița nu are motive de a fi tristă. Carmen a plecat acasă cu un onorariu pe măsură.(VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Experiența pe care a trăit-o la Survivor România nu va putea fi ștearsă cu buretele, mai ales când urmele încă se resimt. Carmen Grebenișan a mărturisit că s-a întors cu o serie de probleme grave de la Survivor.

Afecțiunea de care suferă Carmen Grebenișan, după experiența Survivor România: „Nu am crezut că o să trec prin asta”

Zilele trecute, influencerița spunea că participarea în show-ul fenomen de la Pro TV și-a lăsat amprenta asupra ei. Carmen Grebenișan a transmis în mediul online că are probleme cu menstruația în continuare, iar acum este îngrijorată după ce i-a apărut un ganglion la gât. Pe lângă toate astea, Carmen a mărturisit că s-a întors cu mai multe kilograme în plus și că se confruntă cu retenția de apă. Însă problemele nu se opresc aici. Blondina și-a îngrijorat fanii din nou, după ce a declarat că de câteva zile a început să-i apară o formă gravă de acnee, o afecțiune inflamatorie cronică a pielii, care provoacă puncte albe, puncte negre (comedoane)și coșuri, în special la nivelul feței.

„O să vă povestesc câteva chestii, legate de schimbările astea fizice prin care am trecut și în continuare trec. Acum am fond de ten, dar a făcut acnee. Am făcut acnee gravă! Gravă de tot. Doamne, nu am crezut că o să trec prin asta! Sunt singura fată de acolo care a făcut acnee. Dintre toate! Ăsta a fost norocul meu”, a povestit Carmen Grebenișan pe Instagram.

