Carmen Grebenișan, adevărul despre sarcină! Postarea cu care și-a pus fanii pe jar: ”Eram mai emoțională”

Carmen Grebenișan a spus adevărul despre sarcină! Recent, influencerița a publicat o imagine care i-a dus pe fani cu gândul la faptul că ea și iubitul său, Cristian, așteaptă un copil. Totuși, creatoarea de conținut nu a confirmat sau infirmat zvonurile, până acum.

La finalul lunii martie, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat că se despart după trei ani de căsnicie. În urma divorțului, influencerița a trecut printr-o perioadă destul de dificilă, însă și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, pe nume Cristian. Inițial, fosta concurentă de la Asia Express a vrut să țină relația ascunsă, iar în ultimele săptămâni s-a afișat foarte des alături de noul său partener de viață.

Carmen Grebenișan și-a refăcut viața, la scurtă vreme după divorțul de Alex Militaru. CANCAN.RO vă prezenta, în urmă cu ceva vreme, imagini exclusive cu influencerița și noul ei iubit. Pentru o vreme, blondina a vrut să țină totul secret, însă n-a mai durat mult până când s-a afișat cu el pe rețelele de socializare.

În urmă cu doar câteva zile, blondina a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care apar picioarele ei și ale iubitului, dar și o frunză pe care a scris mesajul „Noi 3”. Astfel, fanii s-au întrebat dacă nu cumva cei doi așteaptă un copil. Ei bine, Carmen Grebeniașn a clarificat această situație, spunând că nu este însărcinată.

„E amuzant pentru că mă refeream la frunza aia care era în cadru și în momentul în care am postat, doar am vrut să am un context interesant să postez, să pun ceva pentru că era fix cu o zi înainte să plece iubitul meu și eram mai emoțională. Am zis: ‘Cristi, ți se pare ție că ar putea să ducă într-o altă direcție această postare?’. A zis: ‘Nu, ce Doamne…’. La niciun minut după, îmi scrie și prietenul meu cel mai bun: ‘Carmen, ești ok?’, îmi scrie lumea. Nu sunt însărcinată.”, a declarat Carmen Grebenișan la Vorbește Lumea.