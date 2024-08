Primele declarații despre noul iubit, după divorțul de Alex Militaru! Carmen Grebenișan părăsește România și se mută în…

Carmen Grebenișan trece printr-o perioadă plină de schimbări, dar frumosă, dezvăluie ea. După divorțul de Alex Militaru, influencerița și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat pe care, cel puțin pentru moment, a decis să-l țină privat. CANCAN.RO v-a prezentat pentru prima dată imagini cu infuencerița și noul ei iubit, iar acum am vrut să aflăm mai multe detalii despre bărbatul care o face fericită pe Carmen Grebenișan după divorț. Influencerița a oferit un interviu exclusiv în care a spus totul despre noua relație: Cum și-a cunoscut actualul partener, dar și ce a determinat-o pe ea să facă primul pas.

În urmă cu două luni, CANCAN.RO vă prezenta, în exclusivitate, primele imagini cu influencerița și noul ei iubit (vezi aici). Cei doi erau tare apropiați, nu făceau rabat de la gesturile tandre cu toate că erau în public. Carmen a preferat să fie mai discretă însă, în privința postărilor și nu și-a afișat noul iubit pe internet. După relația foarte expusă cu fostul partener, Alex Militaru, se pare că influencerița a schimbat strategia, iar relația ei pare să funcționeze bine, în ciuda impedimentelor. Ce impredimente vă întrebați? Ei bine, unul dintre acestea ar fi distanța. Bărbatul nu locuiește în România, ci în America. Carmen Grebenișan ne-a dezvăluit cum s-a cunoscut cu actualul iubit, dar și dacă va părăsi sau nu România pentru el.

Ce greșeală nu mai repetă Carmen Grebenișan: „Am învățat să nu mai fac asta din fosta relație”

CANCAN.RO: Carmen, ca de obicei ești superbă. Respecți dresscode-ul întotdeauna. Cum ești?

Carmen Grebenișan: Sunt foarte bine și într-adevăr dresscode-ul mi-a dat puțin bătăi de cap pentru că vara asta nu am purtat negru nici măcar o zi. Am luat toată garderoba la puricat să fac ceva gothic, dar în același timp, nu voiam să fie prea extravagant.

CANCAN.RO: Spuneai că nu ai purtat vara aceasta negru deloc pentru că viața ta nu este neagră, ci roz și frumoasă, așa am văzut. Spune-ne mai multe despre noul bărbat din viața ta, despre relație.

Carmen Grebenișan: Nu am apucat să scot eu la iveală, ați scos-o voi. Eu sunt foarte bine, este o relație privată, nu ascunsă, dar nu vreau să fie expusă. Am învățat mai multe lucruri din relația trecută și am decis că este mai confortabil și pentru mine și pentru actualul partener să fie mai privată, pe cât se poate. Nu este nimic ascuns, dar nu o să ne vedeți foarte des în online.

CANCAN.RO: Cum v-ați cunoscut? Ce te-a atras la el?

Carmen Grebenișan: Noi ne cunoșteam de multă vreme, de 10-15 ani, din Cluj, dar nu am interacționat foarte mult

CANCAN.RO: El este din Cluj?

Carmen Grebenișan: Nu este din Cluj, este din Zalău, dar a stat în Cluj și ne știam din vedere.

CANCAN.RO: Și s-a aprins flacăra acum. Crezi în treaba asta că întâlnești omul potrivit în momentul potrivit?

Carmen Grebenișan: Cred în faptul că chiar dacă ai o persoană lângă tine și nu este momentul să o descoperi, nu o vei descoperi chiar dacă stă lângă tine și 20 de ani. Iar atunci când vine momentul potrivit, te deschizi și tu. Nici eu nu am fost deschisă, aveam alte target-uri, alte gânduri și alt nivel de conștientizare a nevoilor mele.

CANCAN.RO: Să înțeleg că el a încercat în trecut să te cucerească?

Carmen Grebenișan: Nu a încercat nimeni, eram doar cunoștințe, nici măcar nu flirtasem. A fost o chestiune neașteptată.

Părăsește sau nu România pentru America celebra influenceriță: ” O să plec și eu, dar…”

CANCAN.RO: El a făcut primul pas acum? El ți-a scris?

Carmen Grebenișan: Eu am fost cea care a făcut primul pas.

CANCAN.RO: Ai simțit să faci treaba asta sau pur și simplu a venit așa..

Carmen Grebenișan: Am simțit să discut cu el despre un subiect care nu avea legătură cu relația noastră de acum și asta a dus mai departe la o comunicare mult mai apropiată. Ne-am dat seama că avem foarte multe lucruri în comun. Am ținut legătura, chiar dacă a fost la distanță o lungă perioadă de timp. El nu locuiește în România. Într-un final ne-am întâlnit și ne-am dat seama că este mai mult decât ne-am fi imaginat.

CANCAN.RO: Se va muta în România?

Carmen Grebenișan: Nu știm în momentul de față ce se întâmplă, dar nu are de gând să se mute definitiv în România. Cine s-ar muta din State în România de tot?

CANCAN.RO: Să nu-mi zici că pleci tu?

Carmen Grebenișan: O să plec și eu, dar nu vreau să rămân de tot acolo. Momentan o luăm pas cu pas.

