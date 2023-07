Carmen Harra a vorbit despre boala lui Jador. Reușește sau nu artistul să scape de probleme?

În urmă cu doar câteva săptămâni, Jador anunța în mediul online faptul că se confruntă cu o serie de probleme de sănătate destul de serioase. Fanii au fost șocați de cele auzite, mai ales că artistul și-a anunțat cu această ocazie și retragerea din lumea muzicală. Recent, celebra clarvăzătoare Carmen Harra a vorbit despre situația prin care trece artistul, dar și cum va reuși să o depășească.

Jador se bucură de un succes răsunător de câțiva ani, din acest motiv, vestea că are probleme de sănătate a venit ca un șoc pentru toți fanii lui. Apropiații sunt alături de artist în această perioadă, mai mult, iubita cântărețului, Alexandra, a venit tocmai din Spania pentru a fi alături de el.

Carmen Harra a vorbit despre boala lui Jador

Pentru că fanii s-au arătat îngrijorați de situația prin care trece artistul, Carmen Harra a dat, recent, mai multe detalii despre boala lui. Celebra clarvăzătoare a analizat data nașterii cântărețului și a aflat că amândoi au un aspect în comun. Cei doi sunt născuți în aceeași zi, la 40 de ani diferență. Vedeta spune că artistul a intrat în anii karmici așa că odată cu aceștia au apărut și problemele de sănătate.

CITEȘTE ȘI: SE ÎNSOARĂ JADOR? „TE CONSIDER ALEASĂ, SĂ ÎMI FII MIREASĂ”. MOMENTUL CARE A SURPRINS-O PE IUBITA LUI

În cadrul emisiunii online Story by Cornelia Ionescu, clarvăzătoarea a dezvăluit printre altele și cum va reuși Jador să le depășească.

„El este încercat acum. Când intri în anii karmici, apar și acele boli karmice, bolile genetice, ereditare. În codul lui genetic există ceva care se transferă de la părinți. El este speriat, este tânăr și frumos, e talentat, eu îl apreciez.

(…) El trece printr-o perioadă din care are să iasă și o să își continue muzica lui și o să fie foarte bine”, a povestit Carmen Harra.

Jador: „Nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum”

Deși problemele de sănătate îl afectează, artistul a continuat să își onoreze concertele, dar și alte proiecte în care era implicat. Invitat în vlogul „La o tură”, Jador a explicat că se gândește cu groază la momentul în care se va afla pentru ultima dată pe scenă. Deşi nu și-a imaginat că va ajunge în această situaţie, ştie că decizia este cea mai bună pentru el.

Artistul îşi doreşte să ducă la capăt tot ceea ce și-a propus în acest an, iar apoi să se lase pe mâna destinului.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând.

Poate că ăsta e și testul, nu știu. (…) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama. Cred că toate sunt un cumul”, a spus Jador pe vlogul „La o tură”.