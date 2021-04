Carmen Harra, clarviziune înfiorătoare despre Nelu Ploieșteanu: “Sper că el să treacă peste această cumpănă, dar mă îndoiesc”. A făcut apel la rugăciune

Carmen Harra a avut o clarviziune înfiorătoare despre Nelu Ploieșteanu, care se află intubat din cauza complicațiilor apărute după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit mărturiilor sale, artistul trece printr-o cumpănă foarte mare și și-a exprimat reținerea legată de însănătoșirea acestuia. În cadrul interviului oferit din Miami, prezicătoarea a făcut apel la rugăciune pentru Nelu Ploieșteanu.

Carmen Harra: “În codul lui nu există energia să îl treacă de această vârstă”

După ce medicii au oferit un prognostic rezervat în legătură cu lupta la viață pe care Nelu Ploieșteanu o duce la Spitalul Floreasca din București, Carmen Harra a oferit informații cutremurătoare despre situația celebrului cântăreț.

“Codificarea lui este 7. Câți ani are? 70. Din nou trece printr-o cumpănă foarte mare, putem doar să ne rugăm. Longevitatea lui nu bate de 70 și ceva de ani. În codul lui nu există energia să îl treacă de această vârstă. Sper că el să treacă peste această cumpănă, dar mă îndoiesc”, a declarat Carmen Harra la “Exclusiv VIP”.

Renumitul artist a împlinit onorabila vârstă de 70 de ani pe în urmă cu aproape patru luni, mai exact pe 16 decembrie.

Carmen Harra: “2021, anul revoluțiilor. COVID-19 generează o tulburare în lumea internațională”

Deși pandemia de SARS-CoV-2 este pe final, potrivit mărturisirilor lui Carmen Harra, omenirea nu își va reveni prea curând.

“COVID-19 generează o tulburare în lumea internațională. România este pe străzi, așa cum am anticipat acum doi ani de zile și acesta este doar începutul unor mutații incredibile care vor avea loc nu doar în România ci și în întreaga lume… În America s-a vaccinat un număr impresionant, iar rata morții este neschimbată. Ce altceva se întâmplă? Nu știm. Acest COVID și-a pierdut din intensitate, dar oamenii mor în continuare. Pe parcursul acestui an îl vom socate din noi, începem să nu ne mai fie frică. Acest vaccin înseamnă un gând colectiv, al umanității că există ceva ce ne va salva. Vom reveni pe parcursul acestui an la normal. Însă, este anul revoluțiilor, 2021. An de revoltă care declanșează un șir de mutații de 12 ani în istoria omenirii”, a mai dezvăluit vedeta în cadrul emisiunii prezentată de Cristi Brancu.

