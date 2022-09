Carmen Harra, previziune îngrijorătoare! Ce se va întâmpla în România, în luna noiembrie 2022

Carmen Harra a făcut o serie de declarații neașteptate cu privire la schimbările care vor avea loc în următoarea perioadă în România. Clarvăzătoarea a făcut previziuni care ar putea să îi sperie pe unii români, mai ales în luna noiembrie a acestui an.

Celebra clarvăzătoare a devenit cunoscută de-a lungul timpului după ce a făcut tot felul de dezvăluiri despre ceea ce ar putea să se întâmple în anumite situații și relații. De această dată, luna noiembrie ar putea fi plină de semnificații importante, dacă ar fi să ne luăm după ultimele declarații făcute de Carmen Harra.

VEZI ȘI: CARMEN HARRA, O NOUĂ PREVIZIUNE TERIFIANTĂ: ”OMENIREA, LA ORA ACTUALĂ, TRECE PRINTR-UN PURGATORIU”

Carmen Harra, previziuni importante pentru luna noiembrie

Carmen Harra a făcut declarații neașteptate pe Facebook în urmă cu puțin timp, susținând că în următoarea perioadă toți românii vor avea parte de o surpriză neașteptată. Aceasta susține că vor apărea schimbări generate de cei care s-au săturat de situația în care România se află, tocmai de aceea este important ca toți să fie pregătiți.

„Văd în luna noiembrie că se va întâmpla ceva puternic în România, pentru că românul este tare săturat. Văd o revenire la proteste, pentru că întotdeauna intervenția divinității își spune cuvântul și ceva o să se întâmple care ne ajută să ne eliberăm de aceste personaje care, de fapt, trebuiau să plece de multă vreme”, a spus Carmen Harra, într-un live pe pagina sa de Facebook.

CITEȘTE ȘI: CARMEN HARRA, PREVIZIUNE TERIFIANTĂ PENTRU ELENA UDREA: „NU MAI ARE LOC DE ÎNTORS”

Cum a făcut Carmen Harra bani în Statele Unite ale Americii

Carmen Harra a atras atenția vedetelor din România, mai ales în momentul în care previziunile sale s-au apropiat cât de cât de adevăr. Aceasta a vorbit în nenumărate cu sinceritate despre toate greutățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului, printre care se numără și perioada în care nu avea bani nici de mâncare, dar a ales să plece în SUA.

Clarvăzătoarea susține că a avut un moment în care situația sa financiară era atât de grea, încât a fost nevoită să ia atitudine. Astfel, după ce a plecat cu 80 de dolari în SUA, a ajuns să se îmbogățească și să câștige mii de dolari în câteva săptămâni. Acela a fost momentul în care Carmen Harra nu și-a mai refuzat nicio plăcere și s-a bucurat de tot.

„Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietenă, o rochiță și o pijama. Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!”, a dezvăluit Carmen Harra, la Antena Stars.