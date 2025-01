Carmen Harra, previziuni îngrijorătoare pentru anul 2025! Urmează un conflict mondial: ”Nu se termină bine!”

Anul 2025 începe cu previziuni de la celebra clarvăzătoare Carmen Harra, care vine cu o serie de predicții interesante și, în unele cazuri, alarmante despre ceea ce ne-ar putea rezerva viitorul. Cunoscuta clarvăzătoare, renumită pentru precizia predicțiilor sale, a oferit o perspectivă detaliată asupra acestui an, ce promite să fie unul plin de evenimente importante. Ce ne rezervă 2025, potrivit previziunilor lui Carmen Harra?

La fiecare început de an, Carmen Harra este o prezență așteptată de cei care își doresc să știe ce le rezervă viitorul. De această dată, clarvăzătoarea a adus în prim-plan atât avertismente, cât și speranțe, menționând că 2025 va fi un an al încheierilor, dar și al unor descoperiri care ar putea schimba lumea.

(CITEȘTE ȘI: CELE 7 PREDICȚII ALE „NOULUI NOSTRADAMUS” PENTRU 2025: PRIMUL CONTACT CU EXTRATEREȘTRII, DEZASTRU METEOROLOGIC ȘI…)

Carmen Harra, previziuni despre 2025

Carmen Harra avertizează că 2025 va fi un an dificil, marcat de tensiuni internaționale și evenimente care vor pune la încercare umanitatea. Clarvăzătoarea spune că cifra 9, caracteristică acestui an, indică un ciclu al încheierilor și al schimbărilor majore.

De asemenea, aceasta a precizat că și în 2025 planează pericolul unui conflict mondial și ar trebui să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

„2025 are cifra 9 și asta înseamnă încheiere. Universul ne arată că lucrurile se repetă. Tot ce se întâmplă sub 9 nu se termină bine. 2025 vine cu niște situații extraordinar de zbuciumate. Pericolul unui război mondial este evident.”, a spus Carmen Harra, la WOWnews.

Printre previziunile sale, Carmen Harra a menționat și un posibil contact cu ființe extraterestre. Clarvăzătoarea susține că anul acesta vom fi martorii unor fenomene inexplicabile, iar cerul va deveni scena unor evenimente care vor stârni uimire.

Însă, deși 2025 se anunță un an dificil, clarvăzătoarea are și vești bune și spune că acest an va marca multe progrese în domeniul medicinei, unde vom vedea lucruri uluitore.

„În 2025 apar extratereștri, tot felul de obiecte în aer. Vom face progrese în domeniul medicinei, terapiei genetice, cancerului, o să vedem lucruri absolut uluitoare. Trebuie luate decizii corecte de cei care conduc lumea. 2025 fiind anul Șarpelui, înseamnă o regenerare.”, a mai spus Carmen Harra.

În ciuda previziunilor dificile, Carmen Harra îi îndeamnă pe oameni să nu își piardă speranța. Ea consideră că 2025, anul Șarpelui conform zodiacului chinezesc, aduce și oportunități de regenerare și progres.

Chiar dacă previziunile pentru 2025 par înfricoșătoare pe alocuri, Carmen Harra subliniază importanța păstrării unei atitudini pozitive și a concentrării pe soluții. Anul acesta pare să fie unul al schimbărilor și deciziilor cruciale, atât pentru lideri, cât și pentru fiecare dintre noi.

(VEZI ȘI: CE SCHIMBĂRI NE AȘTEAPTĂ ÎN 2025! UN CONSILIER SPIRITUAL SPUNE CUM SĂ NE PREGĂTIM: „EXISTĂ UN PERICOL, NU POT SĂ SPUN CĂ VA FI BINE”)