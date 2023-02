Carmen Harra, previziuni sumbre pentru Oana Zăvoranu: „Este în pericol”

Zilele acestea, Carmen Harra a mărturisit, în cadrul unui interviu, că a atenționat-o pe Oana Zăvoranu cu privire la problemele pe care le are în prezent. Clarvăzătoarea a făcut premoniția, în urmă cu mai bine de șapte ani.

Carmen Harra susține că i-a spus Oanei Zăvoranu, în urmă cu șapte ani, că este în pericol de a-și pierde banii pe care i-a primit de la mama sa. Mai mult de atât, clarvăzătoarea a făcut previziuni și despre soțul vedetei, Alex Ashraf, cu care este căsătorită de mai bine de șapte ani. Harra a spus că Alex ar putea să o trădeze, dar situația nu este certă. Numai el știe dacă va face această alegere.

„Acum 7 ani, i-am spus Oanei că este în pericol să piardă banii de la mama ei. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața ei, ea are figura mamei. Îi lipsește figura tatălui, ea are banii, dar îi pierde. Ea este o persoană foarte iubitoare, intuitivă. Omul cu care este ea la ora actuală are o înclinație de trădare, apare fenomenul trădării, important este cum poate ea să gestioneze asta și dacă se poate lupta suficient de mult să salveze această relație care devine cu mare semn de întrebare”, a spus Carmen Harra.

Carmen Harra; „Este un adevăr foarte crâncen”

Carmen Harra susține că cea mai mare problemă a Oanei Zăvoranu este faptul că își va pierde banii de la mama sa. Nu este de mirare ce spune clarvăzătoarea, din moment ce „Querida” a fost, în repetate rânduri, executată silit. În momentul actual, vedeta are, într-adevăr, mai multe procese care îi fac viața mai grea.

Problema ei numărul unu este pierderea banilor de la mama ei. Trece printr-o perioadă extrem de dură la ora actuală. Nu vreau să se supere, pentru că adevărul doare, dar este un adevăr foarte crâncen asupra vieții ei, pentru că este lovită din două părți, sentimental și material. Situația ei la ora actuală nu arată deloc bine”, a declarat Carmen Harra, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP.

